VIDEO: Policejní honička skončila nehodou. Řidič kradeného auta byl v minulosti osmnáctkrát trestaný

PRAHA Nehodou ve středu odpoledne skončilo policejní pronásledování kradeného vozidla. Podezřelého auta si policisté všimli v Praze před patnáctou hodinou. Řidič nereagoval na policejní signály a začal ujíždět, přičemž naboural čtyři vozidla. Uvedl to policejní mluvčí Jan Daněk.

Řidič kradeného vozidla dojel vysokou rychlostí až do ulice Povltavská, tam honička skončila. „Při posledním střetu zůstalo jeho vozidlo nepojízdné a policisté řidiče zadrželi. To se neobešlo bez použití donucovacích prostředků, jelikož byl muž agresivní a bránil se,“ uvedl Daněk.

Zadržený je pětatřicetiletý osmnáctkrát trestaný muž, který má do září roku 2021 vyslovený zákaz řízení motorových vozidel. Policisté po převozu do nemocnice zadrženého muže střežili a po jeho ošetření převezli do policejní cely.