VIDEO: Please The Trees uzavírají jednu kapitolu lynchovským klipem

Videoklipem režiséra Jiřího Rendla ke skladbě Consider Death ze čtvrtého řadového alba Please The Trees s názvem Carp, za které kapela získala výroční hudební ocenění Apollo za nejlepší album roku 2015, kapela uzavírá další etapu svojí jedenáctileté existence. Videoklip uvádí portál Lidovky.cz v exkluzivní premiéře.

Záznam, ze kterého je videoklip sestříhán, byl pořízen 13. září 2015 během křtu zmíněného alba Carp v pražském Přístavu 18600. Podmínkou vstupu na koncert bylo maskování. Fanoušci byly podníceni k vlastoruční výrobě masek, ať už doma nebo přímo na místě, kde probíhal workshop, během něhož si masku mohli z různých materiálů vyrobit.

Nápad přispěl k unikátní, podivné, až lynchovsky laděné atmosféře. Vedle zamaskovaných fanoušků jsou klíčovými postavami také tanečníci Belgi Adiguzel a Palo Kršiak. Záznam koncertu probíhal celkem na sedm kamer a 8mm film. Místo pódia kapela odehrála koncert na valníku, se kterým podzději, v červnu roku 2016, odjela turné. Záznam z něj ve formě dokumentárního filmu by měl být dokončen na přelomu letošního roku.

Please The Trees vystoupí tuto sobotu na showcasovém festivalu Moscow Music Week. V současné době kapela dokončuje práce na pátém albu, jehož nahrávání proběhlo v sanfranciském studiu Tiny Telephone s producentem Brandonem Egglestonem (mj. Swans, Modest Mouse či The Dandy Warhols). Datum vydání zatím není stanoveno.

Už 11. října pokřtí Please The Trees v pražském klubu Strahov 007 koncertní záznam, který proběhl tamtéž 24. února loňského roku. Album pojmenované Licence To Live bylo nahráno pod heslem „Podporuj svoji Sedmičku!“ jako upozornění dalším kapelám a hudebníkům na možnost nahrávání v tomto legendárním prostoru.

Na únor roku 2018 chystají Please The Trees a taneční soubor 420people nový autorský materiál. Toto spojení bude aktuálně k vidění 24. září v Praze (Jatka 78) a 22. října ve Zlíně (Městské divadlo).