VIDEO: Prosím, ať už to skončí! Sting viditelně trpí při špatné coververzi svého hitu

Slepý portorikánský zpěvák José Feliciano do své verze hitu Every Breath You Take dal všechno. I tak to ale nedopadlo podle očekávání. Když kamera zabírá tvář Stinga, autora originálu písně, který sedí v první řadě, má Sting co dělat, aby se nepropadl do země.

Every Breath You Take je píseň rockové skupiny The Police z roku 1983. Složil ji Sting se svým spoluhráčem Andym Summersem. Romantická píseň se dostala na první příčku prestižního žebříčku Billboard 100 a udržela se na ní celých osm týdnů. Korunou už může být jen to, že skladba v roce 1984 proměnila dvě ze tří nominací na Grammy - stala se nejlepším singlem roku a také nejlepším popovým počinem roku.



Letošní slavnostní udílení Polar Music Prize Ceremony bylo celé ve znamení Stinga. Umělci se snažili vzdát hudebníkovi poctu vlastními verzemi jeho slavných písní. José Feliciano se ale příliš netrefil...