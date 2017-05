VIDEO: Vedle D1 u Ostředku hoří velký požár, zasahují desítky hasičů

17:48

„Nechte to na lidech, to je každého věc,“ reagoval poslanec Bohumil Chalupa (ANO). Nechápe prý, proč Poslanecká sněmovna probírá úroveň soukromých novin. Ministr Chvojka opáčil, že politik a podnikatel nemůže vlastnit média. „Andrej Babiš zneužíval svá média k likvidaci svých oponentů hlavně z ČSSD, tak to prostě je,“ prohlásil Chvojka. Podle něj řada lidí neví, že Mafra spadá do svěřenských fondů Andreje Babiše a že lidé ve volbách pak rozhodují pod vlivem Babišových médií.