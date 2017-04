VIDEORECEPT: Jak na to, aby nelepily? Připravte si rýžové nudle s krevetami, poradí šéfkuchař

Thajské rýžové nudle, tofu, krevety a tamarindová omáčka

(potřebné suroviny na 4 porce)

Tamarindová omáčka:

8 lžic tamarindové šťávy



4 puky palmového cukru



4 lžíce rybí omáčky



Postup: V rendlíku si rozpustíme palmový cukr, do kterého přilijeme rybí omáčku. Pomalu necháme redukovat a při stálém míchání přiléváme šťávu z tamarindu. Necháme provařit cca 15 minut a poté důkladně zachladíme.

Restované nudle:

8 ks tygřích krevet s hlavou



1ks tofu nakrájeného na kostičky



4 vejce



2 limety



1 svazek pažitky



4ks jarní cibulky



1 balení sušených krevet



4 lžíce drcených arašídů



4 ks chilli papriček



2 balení rýžových nudlí



4 lžíce rybí omáčky



5 lžic tamarindové omáčky



50 g sojových klíčků



1 balení bambusových výhonků v celku



Postup: Ve woku si rozpálíme olej do kterého si vyklepneme celé vajíčko, které důkladně vyrestujeme. Přisypeme sušené krevety, sojové klíčky, pažitku, namočené nudle rýžové nudle, drcené arašídy. Tak to připravený základ na restované nudle dochutíme tamarindovou a rybí omáčkou. Lehce podlijeme vlažnou vodou a promícháváme ve woku do změknutí nudlí. I hned servírujeme. Na grilu si opečeme předem očištěné krevety s hlavou, podlijeme tamarindovou omáčkou ve které si krevety přeglazujeme.

Servírování: Restované nudle servírujeme společně s grilovanými tygřími krevetami, smaženým tofu, limetou a drcenými arašídy.