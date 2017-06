VIDEORECEPT: Připravte si čínskou polévku s rybími knedlíčky wonton

Čínská sichuan polévka s rybími knedlíčky wonton

Wonton knedlíčky:



12 ks wonton těsta

rybí maso z tresky - 3 filety



4 lžíce čínského zelí na kostičky

3 lžíce jarní cibulky na kostičky

3 lžíce sojové omáčky

2 lžíce ústřicové omáčky

1 lžíce sezamového oleje

Filet z tresky vykostíme a zbavíme kůže, očištěné maso vložíme do stolního kutru, přidáme čínské zelí, jarní cibulku, sojovou omáčku, ústřicovu omáčku a sezamový olej. Tak to připravený základ lehce promixujeme v kompaktní fáš kterou plníme jednotlivé wontonové knedlíčky. Po naplnění knedlíčky napařujeme v bambusovém košíku 8 minut. Po uvaření ihned vložíme do předem připravené polévky.

Polévka Sinchuan



1l rybího vývaru



10 lžic tamarindové šťávy

2 lžíce Sambal Badjak

5 lžic rybí omáčky

1 mrkev nakrájená na nudličky

1 hrst pórku nakrájeného na nudličky

1 bok choy na nakrájený na nudličky

1 hrst čínského zelí

Jidášovo ucho - 10 ks

1 ks sladkého chilli na nudličky

vaječný bílek ze dvou vajec

2 ks čínských vaječných nudlí

Postup: Do vroucí vody vložíme čínské pšeničné nudle, které podle kvality vaříme přibližně 5 minut. Po uvaření nudle prokapeme sezamovým olejem, a vložíme je do polévky jako vložku. Do rendlíku si nalijeme rybí vývar, který dochutíme tamarindovou šťávou, rybí omáčkou, sambalem badyjak. Základ zavaříme a přidáme vypsanou zeleninu, kterou necháme 2 minuty zavařit, poté pomalu vmícháme vaječný žloutek. Sichuan polévku servírujeme v hluboké misce do které vložíme předem vařené čínské nudle, zalijeme provařenou polévkou se zeleninou, dozdobíme rybími wonton knedlíčky. Polévku můžeme před servírováním přiostřit chilli olejem.