VIDEORECEPT: Připravte si jednoduchý salát Gado gado

Gado gado salát

Arašídová omáčka:



5 lžic rozdrcených arašídů

1 lžíce červené kari pasty

1 lžíce rybí omáčky



500 ml kokosového mléka

1 puk palmového cukru

2 ks limetových listů

Postup: Rozdrcené arašídy na sucho orestujeme na pánvi, přidáme červenou kari pastu, palmový cukr, limetové lisy. Důkladně prorestujeme a podlijeme rybí omáčkou, kokosovým mlékem. Arašídovou omáčku pomalu prováříme 40 min v průběhu prováření můžeme základ podlévat vodou. Provařenou omáčku promixujeme ručním mixérem

Gado Gado salát:

4 ks spařeného salátu bok choy

6 ks marinovaného čínského zelí

4 lžíce spařených sojových klíčků

4 lžíce osmaženého čínského tofu

4 lžíce čerstvé mrkve na nudličky



8 ks vařených křepelčích vajec

4 lžíce spařených keňských fazolek

4 lžíce Sabal Badjak

4 ks smažených krevetových krekrů

4 lžíce jarní cibulky na nudličky

4 lžíce sladkých chilli papriček na nudličky

Vypsanou zeleninu naskládáme do misky, ze sambalu badjak si připravíme nok do kterého vložíme krevetové krekry. Arašídovou omáčku prohřejeme a přelijeme do malé mističky. Před konzumací jednotlivé kusy zeleniny namáčíme do vlažné arašídové omáčky.