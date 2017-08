Vietnamec unesený pomocí auta s českou SPZ byl prý držen na ambasádě v Berlíně

BERLÍN/HANOJ Vietnamec unesený v Berlíně byl před převozem do vlasti patrně držen na vietnamském velvyslanectví v německé metropoli. Myslí si to němečtí žalobci, napsala ve čtvrtek agentura Reuters. Bývalý obchodník a poslanec Trinh Xuan Thanh byl v centru Berlína za bílého dne natlačen do automobilu, který měl údajně českou státní poznávací značku.

Berlín hovoří o únosu, z něhož viní vietnamskou rozvědku. Hanoj tvrdí, že muž stíhaný ve své vlasti se vydal vietnamským úřadům sám. Zmizení, o němž německá diplomacie informovala minulou středu, vyvolalo roztržku mezi oběma zeměmi.



Vyšetřování případu převzala spolková prokuratura. Soustředí se na podezření ze zásahů cizí tajné služby a nezákonného omezování osobní svobody.

Německo zvažuje proti Vietnamu další kroky, protože Hanoj nevyhověla přání Berlína, aby se Thanh vrátil do Německa, kde usiloval o azyl. Vietnam zase požadoval jeho vydání kvůli obvinění z hospodářské trestné činnosti.

Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel dříve řekl, že do únosu byl zapleten později vyhoštěný vietnamský zpravodajec působící na vietnamském velvyslanectví v Berlíně. Incident německá diplomacie označila za bezprecedentní porušení německého i mezinárodního práva.

Thanhův německý právník Victor Pfaff uvedl, že svědkové popsali, jak ozbrojení muži 23. července násilím natlačili muže a ženu do automobilu s českou poznávací značkou před hotelem Sheraton v berlínské čtvrti Tiergarten. Jednapadesátiletý Thanh v tomto západoberlínském hotelu pobýval.

Podle nepotvrzených zpráv německých médií byl Thanh převezen do Vietnamu přes „východní zemi“, přičemž akce byla prezentována jako lékařský transport. Případ kromě německých úřadů vyšetřuje i česká policie.

Podle vietnamské policie byl někdejší komunistický funkcionář a manažer minulé pondělí zatčen ve své vlasti. Úřadům se podle Hanoje sám vydal.

Thanh je vietnamskými úřady podezírán, že jako šéf dceřiné firmy státního ropného koncernu PetroVietnam zavinil ztrátu kolem 125 milionů eur (téměř 3,4 miliardy korun). Podle Pfaffa hrozí jeho klientovi ve vlasti možná i trest smrti.

Ve Vietnamu se Thanh stal terčem pozornosti v polovině roku 2016, když se ukázalo, že má luxusní automobil značky Lexus s vládní poznávací značkou. To vzbudilo nevoli v zemi, kde se očekává, že představitelé státu žijí skromně.

Podle agentury DPA byl Thanh před rokem zbaven mandátu poslance a později vyloučen i z komunistické strany, která v současnosti vede kampaň proti korupci.