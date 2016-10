Nedělejme ze sebe někoho, kdo se v EU hrbí, vzkázal Zeman dalším zemím Visegrádské čtyřky

„Jsem rád, že náš postoj se osvědčil a že ho nyní přejímají i další země, protože o kvótách se už téměř vůbec nemluví, nebo se považují za prázdné téma,“ prohlásil Zeman. Připomněl, že země V4 se stavěly proti povinnému přerozdělení žadatelů o azyl v rámci EU.



Zeman prohlásil, že čtyřka podporuje myšlenku EU, která bude blíže občanům a bude méně byrokratická. „Brexit byl do jisté míry způsoben nefunkčností EU a nedostatkem silného vedení,“ dodal s odkazem na červnové referendum v Británii, ve kterém voliči rozhodli o odchodu Spojeného království z unie.

Český prezident se také ohradil proti zahraničním politikům a těm unijním zemím, které státy V4 kritizují. Jako příklad zmínil lucemburského ministra zahraničí Jeana Asselborna, který opakovaně kritizoval vládu maďarského premiéra Viktora Orbána.

Hovořil také o tom, že evropský blok, respektive Evropská komise ztrácí důvěru velké části evropských občanů, proto kritiku mířící z unie na některé politiky V4 nepovažuje za obraz EU. „Naprosto nesdílím názor, že by Visegrád byl sirotkem nebo otloukánkem uvnitř EU. Nedělejme ze sebe někoho, kdo se v EU hrbí,“ dodal.

Při pátečním jednání se Zeman zřejmě neshodl se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou na vnějším pohledu na V4. Podle Kisky má V4 v zahraničí špatný obraz, proto doporučil nepoužívat skupinu jako štít pro vnitropolitické záměry. Zeman naopak v souvislosti s uprchlickou krizi vnímá V4 jako moudřejší než zbytek EU.

Kiska připustil, že státy V4 mají rozdílné názory, přestože je sjednocuje příslušnost k jednotné Evropské unii. „Rozdílné jsou názory na to, jak silná by měla být Evropa, jaká by měla být úloha Evropské komise,“ poznamenal dnes slovenský prezident. Rozdíly ale podle něj nevadí, protože státy V4 spolu musejí hovořit, musejí se vzájemně pochopit a vysvětlovat svá stanoviska.

Tématem posledního jednacího dne byla mimo jiné i energetická bezpečnost. Zeman zdůraznil, že země V4 sdílí v otázce energetické bezpečnosti stejné zájmy, a ocenil pokračování projektu plynovodu Stork II, který propojí plynárenské soustavy Česka a Polska.

Prezidenti se podle polské hlavy státu Andrzeje Dudy shodli na tom, že zamýšlené rozšíření plynovodu Nord Stream, vedoucímu po dně Baltu z Ruska do Německa, není ekonomicky ospravedlnitelné a jde o politickou záležitost, uvedla zpravodajská televize TVN24.

I Kiska konstatoval, že všichni státníci V4 vyjádřili nesouhlas s rozšířením plynovodu, protože se obávají o budoucnost Ukrajiny, kdyby se projekt realizoval. Skupina V4 zároveň musí diverzifikovat své zdroje. „Nemůžeme být závislí jen na ruském plynu,“ řekl Kiska.