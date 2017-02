Vítání jara a zabezpečení hojnosti. Proč a jak se slaví masopust?

Udělat pořádné koblihy, to je veliké umění. Je potřebí těsto dobře vypracovat, aby bylo pěkné, kypré a vláčné. Musí také dobře vykynout. Představte si, jaká by to byla ostuda, kdyby se koblihy srazily a měly brousek. Dovnitř se dá marmeláda z malin, které děti nasbíraly v létě na pasece. Hlavní úkol je smažení. Však se také Pepík ani Barunka od plotny nehnuli, pokud poslední kobliha nebyla usmažena. Smažila jich maminka celých dvanáct. To chvíli trvá, než se dvanáct koblih jedna po druhé usmaží. „To opravdu nedovedeme pochopit, co to bylo za zábavu, dívat se na smažení. Proč také smažit každou koblihu zvlášť? Proč jich nedat do rendlíku víc najednou?“ Všechno má své důvody, milé děti. Pořádná kobliha musí být nadýchaná, pěkně do růžova smažená a v prostředku musí být rozdělena hezkým bílým proužkem. Má-li se proužek vytvořit, musí se kobliha sama v omastku při smažení obrátit. Aby se kobliha při smažení sama v omastku obrátila, musí v omastku plavat. Kdyby se mělo smažit více koblih najednou, spotřebovalo by se mnoho omastku.

Antonín Zápotocký, Barunka