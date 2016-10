Vitásková v Senátu nezasedne. I přes ‚Lex Bakala“ brala jen bramborovou medaili

Senátní volby v krajském městě vyhrála Liana Janáčková (NEZ), starostka ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Se ziskem necelých 20 procent hlasů postupuje spolu se Zdeňkem Nytrou, šéfem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje do druhého kola. To se bude konat příští pátek a sobotu.

Poražená Vitásková v případě svého zvolení za Úsvit-Národní koalici do Senátu avizovala

iniciování návrhu zákona o vyvlastnění majetku miliardáře Zdeňka Bakaly. Předseda strany Miroslav Lidinský v polovině září oznámil, že by měl zákon dovolit vyvlastnit a posléze vydražit Bakalovo sídlo na šumavské Modravě a vydavatelství Economia, které mu od roku 2008 patří.

„Po podnikání pana Bakaly zůstaly mimo jiné dluhy – 17 či 30 miliard korun? Já nechci, nepřipustím a také budu bojovat o to, aby se tyto dluhy nehradily ze státního rozpočtu, ale z majetku těch, kteří připustili tento neblahý konec jedné z nejbohatších firem na Ostravsku. A mezi ně patří i pan Bakala,” napsala Vitásková na svůj předvolební facebookový profil.

Vyvlastnění přitom představuje nejzávažnější zásah do vlastnického práva. Vyvlastnění je možné jen ve veřejném zájmu na základě zákona a jen pokud dosažení účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného.

8,5 let vězení

Šéfku Energetického regulačního úřadu Vitáskovou poslal v únoru soud na 8,5 let do vězení s ostrahou v kauze solárních elektráren. Trest stanovil i pro dalších sedm lidí. Dvě solární elektrárny v Chomutově totiž podle soudu dostaly od úřadu neoprávněně licence pro provoz v roce 2010. Díky tomu jejich majitelé získali výhodnou kupní cenu za elektřinu dodanou do veřejné sítě. Elektrárny přitom ještě nebyly dostavěné a revizní zprávy tak neodpovídaly realitě.

V případě, že bude Vitásková pravomocně odsouzena, skončí v čele úřadu. Podle energetického zákona totiž pravomocným odsouzením přestane splňovat podmínky pro výkon funkce. Imunitu jako důvod své kandidatury Vitásková odmítla. Již dříve uvedla, že nic špatného neprovedla.

„Prvně mě mrzí ten kraj, tam jsme čtyři roky dělali dobrou práci a teď se tam dostaly trošku populistické strany. Co se týče Senátu, výsledky jsem potěšena. Do druhého kola mám dobrou výchozí pozici,” uvedla na dotaz serveru Lidovky.cz vítězka Liana Janáčková. Pokud vyhraje i příští týden, pokusí se omezit ubytovny v obcích. Vedle toho by chtěla prosadit, aby nadále nedocházelo k plošnému vyplácení dávek pro děti. Zvýhodněny by podle ní měly být ty rodiny s více dětmi, kde rodiče pracují.

Janáčková proslula svým ostrým přístupem a výroky na adresu Romů. Před senátními volbami v roce 2010, kdy obhajovala křeslo, zaslala na adresy voličů leták se sloganem „I nadále budu říkat, co si myslím,” a balíčkem sirek. Tím ale narazila u Občanského sdružení Romea, které v kampani spatřovalo narážku na žhářský útok proti Romům, který se tehdy odehrál na Vítkově. Janáčková takové nařčení odmítla.



„Věřím, že lidé vnímají mé působení v komunále i v kraji, stejně tak v Senátu. Zkušenosti mám. Moje jméno je na této politické scéně poměrně známé. Kromě kauz, které byly uměle vytvořené, si myslím, že lidé vnímali, že pro ně pracuji,” doplnila Janáčková.



Kandidátka do Senátu Alena Vitásková (vlevo) ve volebním štábu Úsvitu-Národní koalice 8. rijna v Praze, druhý den krajskych a senatnich voleb.

Ve volebních obvodu Ostrava-město kandidovalo celkem deset lidí. Mezi nimi i Radim Babinec (ANO), náměstek ostravského primátora, primář ARO Vítkovické nemocnice Tomáš Málek (Ostravak) či režisér a současný ředitel Slezského divadla Opava Ilja Racek.