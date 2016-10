„Fouká severní vítr,“ poznamenal Štěpán. Kdy se lanovka rozjede, nedokázal odhadnout. Předpověď není příznivá. „Foukat má celý den, navíc se ve výškách nad 900 metrů mají přidat sněhové přeháňky,“ dodall. Vrchol liberecké dominanty je v 1012 metrech nad mořem.



Není to letos poprvé, co lanovka na Ještěd kvůli větru stojí. Kvůli silnému větru stojí kabiny lanovky na Ještěd několikrát do roka. V únoru tam rychlost větru v nárazech přesáhla dokonce 130 kilometrů. Nebezpečný je hlavně ten boční, který kabiny na lanech rozhoupává. „Provoz je v takovém případě povolen do rychlosti větru 16 metrů za sekundu (58 km/h),“ uvedl přednosta.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je v provozu už více než 80 let, loni na vrchol vyvezla 291.070 lidí. Nejvíc za posledních osm let. Lanovku vybudovala na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Její stavba začala 15. června 1932 a do provozu byla dráha uvedena 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována.