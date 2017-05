Vláda padá. A koaliční politici se spolu nebaví

Začal to premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který nečekaně oznámil, že kvůli kauze korunových dluhopisů vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO) podá demisi celé vlády.



Z překvapených reakcí jeho kolegů ze sociální demokracie přitom vyplynulo, že svůj krok dopředu s nikým z nich nekonzultoval. „Premiér to neřekl živé duši, byl to pro nás šok,“ prozradil LN zdroj blízký ČSSD.

Stejně překvapeni byli pochopitelně i koaliční partneři z­KDU-ČSL a hnutí ANO. „Bavil jsem se i se členy vlády za ČSSD. O tom, že chce premiér něco takového oznámit, nevěděli,“ prohlásil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák ale prohlášení o neinformovanosti členů ČSSD mírnil: „Někdo mohl být překvapen, ale bylo to jedno z mála řešení, které (předseda vlády) mohl učinit.“

Tři minuty na vysvětlení

Projednávat příliš detailně své rozhodnutí rozpustit vládu nechtěl Sobotka ani ve středu přes den. A to jak se členy koalice, tak se spolustraníky. Zasedání grémia ČSSD proto naplánoval od 8.30, přičemž už o půl hodiny později musel na jednání vlády. Během něj byl také stručný. „Na začátku nám pan premiér ve dvou třech minutách okomentoval včerejší tiskovou konferenci. Já jsem se jako jediný z členů vlády zeptal, jak to vidí dál časově. Odpověděl, že chce demisi podat v příštích dnech s účinností v­polovině května,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).



Až ve středu večer vystoupil Sobotka po dalším jednání grémia ČSSD. Prohlásil, že je strana jednotná, že považuje za nejlepší zachovat nynější koalici, ale nechce ve vládě Andreje Babiše. „On je příčinou pádu vlády,“ vysvětlil Sobotka.

Náhlý úterní krok ministerského předsedy nutí ke spontánním rozhodnutím i koaliční partnery. A vznikají další komunikační problémy. Dobře to ilustruje středeční tisková konference po vládním jednání. „Za KDU-ČSL preferujeme pokračování této vlády bez premiéra Sobotky a vicepremiéra (Andreje) Babiše,“ oznámil Jurečka.

Zmátl tím ale ministra pro lidská práva Jana Chvojku, který mezi novináře přišel reprezentovat ČSSD. „O té variantě slyším poprvé. Nikdo ji s námi neřešil, takže je to otázka dalších jednání, která budou v nejbližších týdnech. Takže k tomu nemám co říci,“ reagoval na návrh lidovců.

A jak LN vzápětí zjistily, není uvedená varianta ještě projednána a posvěcena ani uvnitř nejmenší vládní strany. „Já jsem to zahlédl v médiích. Že by se o tom někde rozhodlo, o tom nevím. Celostátní výbor máme až příští týden,“ řekl LN šéf lidoveckých poslanců Jiří Mihola.



Špičky končící vlády se teprve nyní chystají zasednout k jednacímu stolu. Budoucnost budou řešit během série schůzek. Jako první se ve čtvrtek sejdou předsedové poslaneckých frakcí, které svolal šéf sněmovny Jan Hamáček (ČSSD).

„Chci se informovat o názorech klubů na aktuální situaci a­o­prioritách pro příští schůzi,“ uvedl na Twitteru.

Středa rozhodne

Nejdůležitější setkání se ale uskuteční příští týden ve středu. „Pan premiér svolal koaliční radu na 10. května. Budeme vyjednávat, jestli se domluvíme na nové formě té kvazi nové vlády,“ řekl šéf ANO Babiš.



V té době už bude demise celé vlády v rukou prezidenta Miloše Zemana. Premiér Sobotka mu ji totiž předá už ve čtvrtek, ovšem s odloženou platností. Teoreticky by to mohlo znamenat, že kabinet skončí kolem 19. května, kdy se prezident Zeman vrátí z týdenní pracovní cesty do Číny.

„Premiér řekl, že demisi vidí na polovinu května. Před ní ještě proběhne koaliční jednání. O to méně pochopitelný je ten krok, který udělal v úterý. Mělo to být přece obráceně, napřed koaliční jednání a až by byly vyčerpány všechny možnosti, mohla případně nastat takováto dramatická situace,“ glosoval ministr životního prostředí Brabec.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Tajemný je i Hrad. Prezident Miloš Zeman, který s oblibou komentuje rozličná témata, tentokrát nevydal jediné prohlášení. A bobříka mlčení si k tématu demise vlády uložil i jeho jinak aktivní mluvčí Jiří Ovčáček.

„Pan prezident přijal ve středu 3. května 2017 na Pražském hradě ministra vnitra Milana Chovance,“ uvedl suše k návštěvě místopředsedy ČSSD, s nímž Zeman jistě probíral situaci v kabinetu.

Obdobné prohlášení vydal i­ k ­setkání hlavy státu s jedním z ­hlavních účastníků současného sporu mezi ANO a ČSSD Andrejem Babišem.