Vláda projedná chystanou novelu o hanobení prezidenta

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vyzval ministry na bilančních schůzkách, které zakončil v úterý, k rychlému dokončení návrhů zákonů. Aby měly návrhy reálnou šanci projít do konce volebního období Parlamentem, chtěl od ministrů, aby je předložili do konce roku. Například o zákoně o neziskových nemocnicích se mluví několik let, vláda má tento závazek v koaliční smlouvě.



S návrhem, na jehož základě by měly skončit náměstkyně Lenka Ptáčková Melicharová a Lenka Taie Kolaříková, přišlo ministerstvo zdravotnictví před posledním jednání vlády. Ministři si od resortu vyžádali podrobnější odůvodnění tohoto kroku. Podle ministerstva mají opatření vést k racionalizaci a zefektivnění činností. Náměstkyně považují změny za účelové a chtějí se proti nim bránit.

Ministři také vyslechnou pravidelnou zprávu vyhodnocující plnění kritérií pro přijetí eura či posoudí návrh ministerstva financí využít případný přebytek letošního státního rozpočtu na snížení státního dluhu. Projednávat budou také plán legislativních prací kabinetu na příští rok nebo výsledky auditu národní bezpečnosti.

Mezi body programu vlády jsou i poslanecké novely zákonů o České televizi a Českém rozhlasu a o spotřebních daních. Největší pozornost vyvolal v listopadu záměr 60 poslanců obnovit trestný čin veřejného hanobení prezidenta republiky. Po kritice od něj někteří navrhovatelé ustoupili.