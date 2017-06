Vláda řekla dost. Česko už nepřijme žádného migranta na základě unijních kvót

„V systému kvót do září, kdy tento jednorázový mechanismus má skončit, Česká republika nebude dál aktivní,“ uvedl Chovanec na tiskové konferenci. Kabinet uložil ministerstvu, aby ukončil veškeré aktivity v této oblasti.



Rozhodnutí vlády je podle poslankyně ODS Jana Černochové správné, byť to pár měsíců před volbami zavání laciným populismem, řekla ČTK. Připomněla, že podle ODS jde o zásah do práv suverénních států. Rozhodnutí vlády má podporu i TOP 09, KSČM či hnutí STAN, jeho předseda Petr Gazdík zároveň vyzval kabinet, aby se snažil problém řešit na nejvyšší úrovni EU. „Evropská komise zatím s žádným smysluplným konceptem nepřišla,“ uvedl. Krok české vlády je podle Chovance reakcí na vyjádření eurokomisaře pro vnitro Dimitrise Avramopulose, který v posledních týdnech apeloval na to, aby státy dodržely své závazky. Také hovořil o hrozbě sankcí. Česko, které by mělo do září přijmout přibližně 2600 lidí, zatím převzalo 12 migrantů z Řecka.

Od května 2016 ČR nenabídla žádná místa do programu, který do letošního září předpokládá v unii přerozdělení 160.000 osob. K 12. květnu ale bylo celkově přesunuto jen 18.418 osob a Evropská komise přiznává, že celkový počet dodržen nebude.

Na konci případného řízení Evropské komise by mohly země dostat od unijního soudu pokutu. Chovanec dříve o její výši nechtěl spekulovat, experti ministerstva vnitra podle něj hovoří až o deseti milionech eur (asi 270 milionů Kč) základní pokuty a dalších desítkách tisíc za každý den následně nesplněné povinnosti.

Země EU se v září 2015, přes odpor Česka a dalších zemí ze středu a východu unie, dohodly na pomoci Řecku a Itálii, zatíženým migrační krizí. Podle dohody země EU převezmou 120.000 žadatelů o azyl původem ze Sýrie, Iráku a Eritreje. Spolu se starším podobným dobrovolným závazkem se tak mělo za dva roky přerozdělit celkem 160.000 lidí.