Vepřín v Letech na místě bývalého koncentračního tábora skončí, rozhodla vláda

Vláda rozhodla o zadání posudku na ocenění pozemků pod vepřínem, aby stát mohl pozemky odkoupit. Stát o získání lokality spojené s historií Romů usiluje řadu let.



Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) na tiskové konferenci uvedl, že má být vypracován znalecký posudek na pozemky, aby ministerstvo kultury mohlo pozemky odkoupit.

„Byl jsme pověřen, abych udělal ocenění vepřína, abychom měli nějakou sumu, o které můžeme mluvit se zástupci akcionářů,“ řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Zdůraznil, že je to poprvé, kdy majitelé připustili, že by uvažovali i variantě přímého prodeje. Dosud upřednostňovali variantu, podle které by kabinet zajistil výstavbu podobného zařízení v podobné lokalitě.