PRŮZKUM: Vládní krize ANO neublížila. Volilo by ho 33 % lidí, ČSSD má 14 %

Voleb by se podle CVVM zúčastnilo 56 procent voličů. K minulým sněmovním volbám v roce 2013 přišlo 59,5 procenta voličů.



Pokud by se volby konaly v tento termín, dostalo by se do dolní parlamentní komory šest stran. Vedle ANO, ČSSD a ODS by to byli ještě komunisté, lidovci a TOP 09. Pro KSČM by podle CVVM hlasovalo 11,5 procenta voličů, pro lidovce 8,5 procenta a TOP 09 by získala sedm procent hlasů.



KDU-ČSD ale půjde do podzimních voleb s hnutím Starostové a nezávislí (STAN), které by v případě samostatné kandidatury podle CVVM získalo dvě procenta hlasů.

Kolik lidí by volilo lidovce ve spojení se Starosty, volební model neuvádí. Piráti by se se 4 procenty do sněmovny nedostali.

Kdo si polepšil a kdo pohoršil

Oproti dubnovému průzkumu CVVM hnutí ANO zaznamenalo půlprocentní pokles, sociální demokracie si pak pohoršila o 2 procenta. Občanští demokraté by získali proti dubnu o 2,5 bodu více hlasů a lidovci a TOP 09 by na tom byli o bod lépe. Vedle toho komunisté by procentní bod ztratili.



Ke sběru dat došlo mezi 8. a 18. květnem na vzorku 488 respondentů starších 18 let, zohledňují tedy eskalaci vládní krize, v jejímž závěru došlo k odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO).

Vládní krize začala 2. května, kdy premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) oznámil, že kvůli nejasnostem kolem Babišova podnikání a jeho majetkových poměrů podá demisi celé vlády. O tři dny později ale uvedl, že ji nebude podávat, protože prezident Miloš Zeman si vykládá ústavu tak, že by měl odejít jen premiér. Navrhl odvolat pouze Babiše z funkce ministra financí. Ve středu ho oficiálně nahradil Ivan Pilný (ANO).



Na to, že vládní krize poznamené preference ČSSD, poukazuje i nedávno zveřejněný průzkum agentury Median z 4. až 19. května. Podepsala se podle ní ale i na ANO, i když méně než na sociální demokracii. Ta si v průzkumu Medianu pohoršila od dubna o čtyři body na 14 procent. ANO by volilo 26 procent lidí, o 1,5 bodu méně než před měsícem. Další parlamentní strany by na někdejší situaci ve vládě vydělaly. Preference komunistů vzrostly podle Medianu o bod na 13,5 procenta, ODS o půl procentního bodu na 9,5 procenta, TOP 09 o bod na devět procent a lidovci o půl bodu na sedm procent. Do Sněmovny by se s pěti procenty dostala ještě Okamurova SPD.