‚Vlk se nažere a koza zůstane celá.‘ Britská média vyfotila poznámky úředníka k brexitu

Podle ručně psaných zápisků by se Británie měla při nadcházejících jednáních s EU snažit, aby „se vlk nažral a koza zůstala celá“. V dokumentu je také varování, že „nejtěžší to nepochybně bude s Francouzi“.



Premiérka Mayová slíbila, že do konce března zahájí oficiální rozhovory o vystoupení Británie z Evropské unie, které si britští voliči odhlasovali v červnovém referendu. Zatím se ale nevyjádřila k tomu, čeho se bude Londýn snažit při dvouletých rozhovorech pro Británii dosáhnout.



Britská média v úterý zveřejnila fotografie poznámek ze sešitu, který měl v ruce poradce místopředsedy konzervativců Marka Fielda, když odcházel z Downing Street z jednání týkajících se brexitu.

Brexit chaos, straight out of The Thick of It playbook. Have your cake and eat it is just wishful thinking, not a negotiating strategy. pic.twitter.com/ELuxLWLW4Z