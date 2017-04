Vnitro bude o mandátu Drábové rozhodovat ve správním řízení

Spor o mandát Drábové trvá od loňských říjnových voleb do krajských zastupitelstev. Ministerstvo tvrdí, že funkce zastupitele a vysokého státního úředníka jsou neslučitelné. Drábová se však mandát složit nechystá, v čemž ji v úterý na mimořádném jednání kolegové ze zastupitelstva podpořili. Ministerstvo nyní vyčká, až obdrží od středočeské hejtmanky oficiální dopis s výsledkem jednání.



„V tom okamžiku zahájí ministerstvo správní řízení, jehož výsledkem je případně zbavení mandátu. Je to řízení podle správního řádu, jenom s tím podstatným rozdílem, že se proti němu nepodává odvolání ani rozklad, ale podává se proti němu rovnou žaloba ke správnímu soudu,“ vysvětlil Mlsna.

Měla by vracet i plat

„Vejdeme se do všech zákonných lhůt. I z toho důvodu, že ministerstvo už - byť tedy ještě před existencí služebního zákona - v podobných případech rozhodovalo,“ dodal. Rozhodnutí ministerstva by mělo účinky až od data jeho vzniku, a nepřipadá tak například v úvahu, že by Drábová musela vracet plat, který jako zastupitelka přijala.

Hnutí STAN chce, aby se sporem zabýval soud. Domnívá se, že před volebním zákonem má přednost novější služební zákon, který souběh obou funkcí umožňuje. Mlsna to označil za „úplně scestnou ideu“. „Vůbec nejde o to, který zákon byl dřívější nebo pozdější, protože ty zákony jsou na sobě nezávislé. Princip, že pozdější zákon ruší předchozí, platí v případech, kdy máte shodnou právní úpravu, ale nikoliv, když máte na jedné straně zákon, který se týká voleb do krajů, a na druhé straně zákon o státní službě, který upravuje něco úplně jiného,“ podotkl.

Náměstek zdůraznil, že ministerstvo vychází i z logiky věci, protože mandát zastupitele vznikl později než služební poměr. „Pokud někdo kandidoval svobodně a svobodně se ucházel o mandát ve volbách, tak si musel být vědom také toho, že se vznikem toho mandátu jsou spojeny nějaké povinnosti z hlediska slučitelnosti funkcí,“ řekl. Situaci přirovnal k tomu, že podle ústavy nikdo nemůže být zároveň poslancem i senátorem.

V obdobném postavení jako Drábová byla v Královéhradeckém kraji náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), která ale již mandát krajské zastupitelky v pondělí sama složila.