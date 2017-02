Vnitro zvažuje ‚rezervisty‘. Kdo má legálně zbraň, může se přidat

Kritici směrnice se obávají, že omezí právo na držení některých zbraní.



K návrhu směrnice Evropské unie o střelných zbraních má Česko výhrady. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) již řekl, že Česká republika se proti ní bude pravděpodobně bránit žalobou u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku. Žalobu by musela schválit vláda, podle Bačkovské se na ni již ministerstvo vnitra začalo neformálně chystat.

Bez ohledu na podání žaloby bude muset ČR směrnici přijmout. „Předpokládáme, že to bude znamenat napsat koncepčně zcela novou právní úpravu držení zbraní na území České republiky,“ řekla Bačkovská. Poznamenala, že dopady směrnice na držitele zbraní mohou být zásadní. Pokud by podle ní stát chtěl nějakým způsobem vyvlastňovat zbraně, tak by je lidé neodevzdali a v důsledku toho by se zhoršila bezpečnostní situace v ČR.

„Musíme nastavit systém tak, aby si zbraně legální držitelé mohli nechat. Hodláme při tom maximálně využít možností, které nám dává sama směrnice,“ řekla Bačkovská. Předpis podle ní obsahuje řadu výjimek, na které se nevztahuje, například v případě rezervistických systémů. Ministerstvo proto uvažuje o vzniku podobného systému pro lidi, kteří se třeba ze zdravotních či věkových důvodů nemohou zapojit do aktivních záloh české armády.

Součást bezpečnosti země

„Chtěli bychom vytvořit systém, kdy by se tito legální držitelé zbraní mohli zapojit do jakéhosi v uvozovkách rezervistického, dobrovolnického systému Policie České republiky, ministerstva vnitra,“ dodala Bačkovská. Záležitost je podle ní ve stadiu úvah, a systém se tedy může jmenovat jinak. Lidé by podle ní nemuseli zbraně vracet a mohli si je nechat za stejných podmínek jako nyní.



Největší dopady by směrnice v současném znění měla podle Bačkovské na majitele poloautomatických zbraní, které jsou předělané z původně automatických zbraní. Česko nesouhlasí také s dalšími body směrnice týkajícími se například zásobníků a zbraní, do kterých jsou vloženy, nebo znehodnocených zbraní, na něž by vlastníci nově měli mít zbrojní průkaz.

Předseda výboru Roman Váňa (ČSSD) poznamenal, že nový zákon o zbraních už budou řešit poslanci po podzimních volbách. Řekl, že do předpisu by se mohly dostat i další návrhy, například povolení užívání tlumičů kvůli snížení hluku na střelnicích.

Bačkovská připustila, že vnitro nedokáže odhadnout, jak bude ČR se žalobou na směrnici úspěšná. „Stejně tak nedokážeme odhadnout, zda komise podá žalobu na Českou republiku pro nedostatečnou implementaci, a pokud ji podá, zda ta žaloba bude úspěšná,“ dodala. Úřad se proto podle ní snaží upravit český právní řád tak, aby žaloba na ČR úspěšná být nemohla. K tomu měl směřovat i návrh na změnu ústavy, který by zakotvoval právo na držení zbraní a byl krokem právě k vytvoření systému rezervistů.

Chovanec ve videu, které minulý týden zveřejnil, uvedl, že „legální držitelé zbraní, kteří jsou proškoleni, se stanou součástí bezpečnosti země“. Měli by se podle něj do ní zapojovat stejně jako například aktivní zálohy české armády.

Koaliční poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL) se pozastavil nad smysluplností podání žaloby na směrnici. ČR podle něj s vysokou pravděpodobností takový spor prohraje. Váňa řekl, že podle něj má smysl za zdravý rozum bojovat, i když se jde do předem prohrané bitvy.