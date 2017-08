Voda na Slapech i Orlíku se zhoršila, někde není vhodná ke koupání

PRAHA Voda na všech koupacích lokalitách Slapské přehrady se zhoršila. Novou Živohošť, Starou Živohošť a Županovice hodnotí hygienici stupněm čtyři z pěti možných, voda je tady nevhodná ke koupání a představuje riziko vzniku zdravotních problémů u těhotných žen, dětí nebo jinak citlivých jedinců.

Zdraví jedinci by se měli po koupání vysprchovat, řekl ve čtvrtek vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro Příbramsko Luboš Mandík.



Lokalitu Měřín a Ždáň taktéž na Slapech hodnotí hygienici trojkou, voda má tady zhoršenou kvalitu. Trojkou je hodnocena voda i v Podskalí na Orlické přehradě. Voda v písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku je pak stále nevhodná ke koupání. V ostatních sledovaných středočeských koupalištích je voda v pořádku.

Hygienici rozlišují pět stupňů kvality vody, jednička značí nejkvalitnější vodu, pětka pak znamená zákaz koupání. Podle Mandíka je kromě Slapské a Orlické přehrady a bakovského písníku kvalita vody ve středních Čechách dobrá, většinou označena stupněm jedna. Dobrá kvalita je i v jezeře Ostrá na Nymbursku, které bylo minulý týden hodnoceno stupněm tři.

Výskyt sinic mohou lidé ověřit jednoduchým testem, kdy vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.