Vodou nebezpečí nekončí. Mravenci, hadi i aligátoři se volně pohybují v potopě

HOUSTON/PRAHA V oblastech postižených hurikánem Harvey se objevily nové hrozby. Znepokojení vyvolala videa zachycující agresivní červené, neboli ohnivé mravence, jak ze svých mrtvých druhů vytváří plovoucí vory, na kterých se poté na záplavové vodě vznáší celé mraveniště. Ve vodě se však vyskytují i větší zvířata - pavouci, hadi i aligátoři.

Na Twitteru se během úterý objevila videa, která zobrazují plovoucí skupiny červených, takzvaných ohnivých mravenců. Tento velmi agresivní druh mravenců je známý bolestivým jedem. Entomolog Arizonské univerzity Justin Schmidt bolest po kousnutí přirovnal ke slabší elektrické ráně, bolest přetrvává až hodinu. Mravenci útočí ve skupině a kousnutí mohou způsobit i infekci, která v případě alergických jedinců může způsobit i smrt.



.@Mike_Hixenbaugh of @HoustonChron gave some good advice about avoiding floating fire ant colonies. We agree https://t.co/NlgX6pHQxH pic.twitter.com/m1PqsMudEK — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 29. srpna 2017

Entomolog Texaské univerzity, Alex Wild, řekl, že za celou kariéru nic takového neviděl. Ohniví mravenci pocházejí z Jižní Ameriky, z oblastí, jež jsou často pod vodou a na záplavy jsou tudíž zvyklí. Ve vodě se také zvyšuje jejich agresivita i množství jedu, které vypouští při kousnutí, jak dokázal výzkum.

Meanwhile, in Cuero, the river has brought my aunt all of the fire ants. Yes, those are all (of the) fire ants. pic.twitter.com/dEibWYxAdl — Bill O'Zimmermann (@The_Reliant) 29. srpna 2017

Aligátoři a hadi také evakuují

Mravenci však nejsou ani zdaleka jedinou hrozbou v záplavových vodách. Obyvatelé Houstonu hlásili výskyt aligátorů. Mnoho aligátorů se díky zvednuté vodní hladině přesunulo i do oblastí, kam by se normálně nedostali.

Odborníci však tvrdí, že aligátoři, ani hadi pro lidi neznamenají žádnou zvýšenou hrozbu - stejně tak jako lidé se podle nich snaží utéct ze zatopené oblasti a nemají důvod útočit bez provokace.

„Rada, kterou bych lidem dal, je stejná jako obvykle: trocha zdravého rozumu znamená hodně. Dávejte pozor, kam dáváte ruce a nohy a se zvířaty si nezahrávejte. Dostat se s vámi do souboje je teď na seznamu priorit hada nebo aligátora opravdu nízko. Taky se snaží přežít bouři,“ řekl David Steen, expert na plazy.

Mnohem věší množství aligátorů by se ale do vody v zasažených oblastech mohlo dostat, pokud hladina dál stoupne. V tom případě by totiž byl vyplaven zábavní park Gator World, kde žije více než 350 aligátorů a který se již z části naplnil vodou. Jedovatí hadi a pavouci však již v zařízení byli bezpečně odchyceni, jejich únik tak nehrozí.

Falešní žraloci i rybaření v obýváku

Na sociálních sítích se také rychle šířila fotka žraloka v povodňové vodě. Ta se však ukázala jako falešná.

Ve vodě se však objevují hadi a pavouci. Většina druhů hadů není jedovatá, uklidňují autority obyvatele.

There are NOT sharks swimming in HOUSTON but there are other wildlife you need to be aware of



Please look out for spiders & snakes in water pic.twitter.com/TkxIwRPJiA — Red T Raccoon (@RedTRaccoon) 29. srpna 2017

Ne všechna zvířata však vyvolala paniku. Rapidně se například šířilo video, ve kterém muž s pobavením holýma rukama ulovil rybu, která mu vplavala do obývacího pokoje.

Houston man goes fishing inside flooded living room, catches fish with his bare hands https://t.co/SLI3KwEhw0 pic.twitter.com/TzTPGhl41c — CBS News (@CBSNews) 28. srpna 2017

Po záplavách moře komárů

Jiným zvířatům se dokonce lidé pokoušeli pomoct. Tak tomu bylo i u kolonie 250 tisíc netopýrů. Ta sídlí pod jedním z Houstonských mostů a stala se i jistou formou turistické atrakce, kdy se lidé chodili při stmívání dívat na vyletující zvířata. Most je nyní zatopený a lidé se zde sešli s deštníky, sítěmi i tenisovými raketami, kterými lovili topící se netopýry z vody.

Volunteers try to save colony of 250,000 bats from Houston floods https://t.co/HMEYkVnknv pic.twitter.com/TZcoRFyuBN — CBS News (@CBSNews) 30. srpna 2017

Za záchranu netopýrů poděkovala dobrovolníkům Michelle Camaraová, která vlastní centrum pro rehabilitaci divoké zvěře. Ta upozornila na důležitost přežití netopýří kolonie. „Kvůli tomu, že je Houston tak zatopený, bude později opravdu potřebovat tyto netopýry. Už teď má město kvůli stojaté vodě problém s komáry,“ řekla pro CBS News. Upozorňovala tak na to, že kolonie několika set tisíc netopýrů dokázala za jednu noc sníst až dvě a půl tuny hmyzu.

To bude potřeba zejména kvůli tomu, že záplavová voda je perfektním prostředím k množení obtížného hmyzu. Tom Price z amerického ministerstva zdravotnictví upozornil na možnost zvýšeného výskytu Západonilského viru a viru Zika v důsledku záplav. Oba viry nejčastěji přenáší právě komáři.