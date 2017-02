VOKÁČ: Známka zbohatnutí? Až si Češi začnou kupovat miniauta

Jubilejní třímiliontý vůz, černou Toyotu Aygo, si sice odvezl český zákazník, nicméně to je jeden ze zhruba pěti set zákazníků, kteří si v Česku auto z Kolína (Toyotu Aygo, Peugeot 108 nebo Citroën C1) koupí. Automobilka přitom ročně vyrobí zhruba 220 000 vozů, takže odbyt v Česku je pro ni naprosto zanedbatelný.

Nejúspěšnějšími trhy pro kolínská auta jsou ty ve Francii, Velké Británii nebo Itálii; tedy trhy, kde jsou minivozy úspěšné buď historicky, tradičně, nebo kde mají úspěch kvůli výrazné regulaci. Tento fakt ukazuje dvě věci. Úspěch kolínské TPCA je především živoucím důkazem toho, že český automobilový průmysl není závislý na domácím patriotismu. Zatímco na našem trhu patří kolínské minivozy mezi vcelku ojedinělá auta, jinde jsou klidně mezi nejprodávanějšími.

Porovnání úspěchu kolínských aut „doma“ a v zahraničí pak ještě ukazuje na to, že český trh zatím z automobilového hlediska příliš nevyspěl. Nejmenší kategorie vozů je stranou zájmu zákazníků a nebýt kurýrních služeb a různých rozvozů jídla, byla by tato auta v Česku opravdovou raritou.

Typický spotřebitel si totiž stále většinou nemůže dovolit druhé nebo třetí auto do rodiny, které by bylo určeno výhradně pro městský provoz. Miniauta, včetně těch kolínských, tak mohou být určitým barometrem vyspělosti české ekonomiky. Až si je Češi začnou ve větší míře kupovat, bude to známka toho, že jsme zbohatli.