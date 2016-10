Desatero úspěšného voliče

Na třetině míst se volí současně do krajských zastupitelstev i do horní komory parlamentu. Souběh různých voleb je nejmarkantnějším příkladem, v čem Češi chybují. Zamění „krajské“ obálky se „senátními“, což znamená, že ani jeden jejich hlas pak neplatí.

1.Kdo smí volit a jak se prokázat

Pr ávo promluvit do složení krajů a Senátu mají jen lidé starší osmnácti let, s českým občanstvím as trvalým pobytem v republice. Osmnáct musí být voliči nejpozději ve druhý den voleb.

Volební komisi je třeba doložit totožnost a trvalý pobyt platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Žádný jiný doklad nemá relevanci, volič neuspěje s rodným listem, řidičským průkazem ani tramvajenkou. Důležité je myslet i na to, že občanka nebo pas nesmí mít prošlou platnost, byť by to bylo o jediný den.

2. Na čase záleží

V pátek se volební místnosti otevřou ve 14 a zavřou ve 22 hodin, v sobotu budou v provozu od 8 do 14 hodin. Pokud někdo dorazí po těchto hodinách, má smůlu ao svoje volební právo přijde.

3. Za plentu se musí

Vpravit lístek do správné obálky, případně ho opatřit preferenčními kroužky se musí v prostoru k tomu určeném – za plentou. Naopak vhodit obálku s hlasem do urny je třeba před zrakem komise. Ani s jedním nesmí nikdo z členů komise pomáhat.

Pokud volič pomoc potřebuje kvůli zdravotnímu postižení, smí ho za plentu někdo doprovodit a pomoci mu s vyplněním i umístěním obálky do urny, se zmíněnou výhradou, že takovou součinnost nesmí poskytnout člen volební komise.

4. Barva obálek

Hlasovac í lístky do krajských zastupitelstev mají šedou barvu, stejně tak obálky, do nichž se vybraný lístek musí vložit. Lístky a obálka do prvního kola senátních voleb jsou žluté. Pokud volič obálky zamění, neplatí ani jeden z jeho hlasů. Stejně tak nelze dát krajský a senátní lístek do jedné obálky, každý musí být ve své, barevně shodné obálce a musí v ní být sám bez jakýchkoli dalších hlasovacích lístků. Ve druhém kole senátních voleb jsou lístky a obálky šedé, ale už si je není s čím splést. Každý je dostane až přímo ve volební místnosti od komise, na druhé kolo už se do schránek neposílají.

5. Kroužky

V krajských volbách je možné dát preferenční hlas až čtyřem lidem na vybrané kandidátce – kroužkovat napříč několika kandidátkami možné není, volič si musí vybrat jednu stranu, hnutí nebo předvolební koalici. Je potřeba zakroužkovat číslo před jménem preferovaného kandidáta nebo kandidátů.

Když bude člověk podtrhávat, křížkovat nebo dávat do srdíček, je to stejné, jako kdyby žádné preferenční hlasy nedal, platný bude jen hlas pro kandidátku jako celek. Stejně tak, pokud bude na lístku zakroužkováno číslo u více než čtyř politiků. Bude-li jich méně, nevadí. Aby mohl kroužkovaný kandidát začít „přeskakovat“ nahoru, musí dostat aspoň pět procent z hlasů, jež jeho strana, hnutí nebo koalice celkem obdrží.

Ve volbách do Senátu si volič vybírá jednoho kandidáta, lístek s jeho jménem vloží do obálky. Protože si vybírá jednoho konkrétního člověka, nekroužkuje. Nicméně když někdo jméno kandidáta perem obkrouží, nemá to vliv na platnost hlasu.

6. Lístek neplatí

Hl as je ztracený, když bude volební lístek ve špatné obálce nebo v obálce nebude vůbec, případně když bude lístků uvnitř víc. Neplatí ani přetržený (natržený nevadí, ale není problém požádat komisi o náhradní, když si volič není jistý, jestli míra natržení jeho lístku už není za hranou) a musí jít o oficiální lístek, nadepsat si doma vlastní nelze.

Stejně tak nemá cenu připisovat k předtištěným jménům nějaká nová, případně ta stará přepisovat, hlas pro takového „kandidáta“ komise nezapočítá, ale celý lístek zůstane platný i po takových úpravách. Co se týče vlivu připojování vzkazů nebo obrázků na platnost hlasu, lze použít úvodní větu z památníků: Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat.

Lístky měli mít všichni ve svých schránkách nejpozději do úterý. Pokud ne, nevadí – každý dostane kompletní sadu od okrskové volební komise.

7. Komise do domu

Pokud někomu brání zdravotní problémy nebo jiná vážná překážka, aby přišel do volební místnosti, dva členové komise dorazí za ním domů s přenosnou urnou. Žádosti o tuto návštěvu se adresují obecnímu úřadu, ve dny voleb už přímo komisi – oboje stačí telefonicky. Pokud je ale člověk v nemocnici, která se nachází v jiném kraji, než kde má trvalé bydliště, žádná komise nedorazí.

8. Voličský průkaz ano, ale

Do krajů lze volit na voličský průkaz, ale jenom v rámci územního obvodu, kde má člověk trvalé bydliště. To znamená, že obyvatel Hodonína může s průkazem vyjevit své politické cítění v Břeclavi nebo Znojmě, ale v Bruntále či Kolíně už bude mít smůlu. Nemusí být ve městě, kde trvale pobývá, ale musí být ve svém kraji.

Se senátními volbami je to stejné, člověk nemusí být přímo ve svém městě, ale za hranicemi daného volebního obvodu pozbývá průkaz smyslu. Jiné je to u Čechů zapsaných v seznamu voličů při některém ze zastupitelských úřadů v cizině – ti mohou volit v kterémkoli okrsku, pokud zrovna při volbách přijedou do původní domoviny. Písemně šlo o průkazy žádat do 30. září, osobně do středeční 16. hodiny, pak se seznamy voličů uzavřely.

9. Vězňové mají smůlu

Ve vězení lze volit do krajů a Senátu jen v těch nemnoha případech, kdy se trestancovo trvalé bydliště shoduje s adresou nápravného zařízení, v praxi jsou to mizivá procenta. Jiné je to u voleb do sněmovny a Evropského parlamentu. Tam je volební právo vězňů nedotčeno. Ale u krajů, obcí a Senátu mají zpravidla smůlu.

10. Porušování zákona

Když si člověk všimne, že před volební místností někdo rozdává pětistovky za předchystané hlasovací lístky nebo jakkoli jinak manipuluje s výsledkem voleb či pravidly, může to nahlásit komisi nebo rovnou policii. Na tu by se měl každý obrátit i v případě, kdyby na nezákonné chování narazil u členů komise, třeba kdyby od voličů přebírali obálky s tím, že je do urny dají později sami.