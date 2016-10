VOLBY 2016: Středočeský kraj se potýká s Prahou a řeší dopravu a zdravotnictví

Obyvatelům některých regionů jejich krajská města k srdci moc nepřirostla. Málokterý kraj se ale vyznačuje takovou mírou stýkání a potýkání se svým papírovým centrem jako právě střední Čechy.

Paradox Prahy je viditelný na první pohled. Přestože Středočeský kraj na mapě připomíná lívanec s vykousnutým středem, všechny hlavní instituce leží právě v české metropoli, tedy u sousedů.

Každý sedmý obyvatel středních Čech také dojíždí do Prahy za prací. A Praze se nevyhnou ani ti, kdo chtějí cestovat na druhý konec kraje. Nepřekvapí proto, že kvalitní spojení s metropolí dominuje v odpovědích všech lídrů středočeských kandidátek, které LN oslovily.

Hejtman Miloš Petera (ČSSD), jenž svůj post obhajuje, chce dotáhnout do konce integraci veřejné dopravy s Prahou. „Měla by proběhnout do konce roku 2018 a jednoznačně zvýší komfort všech cestujících,“ míní. Po středních Čechách i Praze by se podle něj mělo cestovat pohodlněji a na jedinou jízdenku.

Jeden kraj, jedna jízdenka

Jednu jízdenku namísto nepřehledných zón a změti dopravců slibuje také starosta Líbeznic Martin Kupka, který vede kandidátku ODS.

Zároveň upozorňuje na další dopravní paradox Středočeského kraje. Má nejdelší silniční síť (8600 km), každý rok se ale rekonstrukce dočká jen asi 100 kilometrů vozovek.

Špatné silnice trápí i Jaroslavu Pokornou Jermanovou, která je v čele středočeské kandidátky ANO. Kraji podle ní chybí dlouhodobá vize, na místo ní se často mává stranickými knížkami. „Pokud bych se stala hejtmankou, zajistím, aby se žádný starosta necítil odstrčen,“ říká zastupitelka Benešova.

Druhým nejčastějším problémem, který lídři ve středních Čechách zmiňují, je roztříštěné zdravotnictví budované zbrkle a bez koncepce. Upozorňuje na to třeba zastupitel Jesenice a porodník Petr Tiso (TOP 09). „Náš princip je jasný: základní služby co nejblíže bydlišti, specializované v krajských centrech a vysoce specializované služby zajištěné v Praze na smluvní základně,“ vypočítává.

Hejtman Petera láká voliče zase na to, že nalije další peníze do pěti krajských nemocnic. Celkově má jít o 2,5 miliardy korun.

Všichni oslovení lídři také zdůrazňují nutnost zaměřit se na středočeské školství. Recepty se ale různí. Třeba TOP 09 upozorňuje na podfinancování, ČSSD chce více provázat učební obory s firmami a slibuje i mobilní školu, která by pomohla operativně řešit nedostatek míst. Pro KSČM jsou školy a školky spojené s demografickým vývojem, a tím pádem i problematikou na druhém konci spektra – s péčí o seniory.

Venkovská tvář

Na jednom se krajští lídři vesměs shodují. Střední Čechy si dosud zachovaly tvář venkovské krajiny, kterou by neměla zničit překotná výstavba, jež v minulosti zasáhla řadu míst v blízkosti Prahy.

Základem rozvoje kraje, v němž leží přes tisíc obcí, by měl být rozumný územní rozvoj. Opět navázaný na dění v regionu, který Středočechy po tom jejich zajímá nejvíc – v Praze.