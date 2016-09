Pod vrcholem Javořice, nejvyšším místem Vysočiny a Českomoravské vrchoviny (837 metrů nad mořem), se rozkládá jeden z nejméně lidnatých krajů v ČR. Má pět okresů a půl milionu obyvatel. Nebývalé je, jak je územně roztříštěn – na 704 obcí, nejvíce v zemi. I to se, spolu s členitým terénem, podílí na největší slabině: dopravní obslužnosti.

Potřebu zlepšit dopravu zmínili jako jednu z priorit všichni oslovení lídři stran, jež mají v průzkumech největší potenciál. Propojení Třebíčska či Žďárska vázne.

VOLEBNÍ SERIÁL Server Lidovky.cz vám přináší třetí díl z předvolebního seriálu, který vychází v Lidových novinách. Postupně se zde věnuje vždy jednomu kraji, kde budou občané volit. Tento díl se věnuje kraji Vysočina.

„Veřejná doprava Vysočiny je během na dlouhou trať, kde už je vidět cílová páska. Jde o komplexní systém regionální dopravy, který může být spuštěn do konce roku 2019. Cestujícím má přinést pohodlnější přestupování, nákup jízdenek i přes internet a úspory za jízdné,“ slibuje hejtman Jiří Běhounek za ČSSD (za stejnou stranu je i poslancem). ČSSD kraji vládne posledních osm let; od minulých voleb, kdy druzí komunisté získali téměř dvacet procent hlasů, také s podporou tamní KSČM.

Sociální demokraty kritizuje lídr ANO, bývalý „důvěrník“ nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké a manažer Josef Pavlík. „Kraj Vysočina je v ČR jediným krajem, který svou dopravu centrálně neřídí a nekoordinuje. Nemáme dobudovánu páteřní silniční síť, chybí obchvaty. Někdo se řešení musí denně věnovat, a proto bych chtěl být hejtmanem na plný úvazek,“ říká Pavlík, jenž varuje před stárnutím populace.

Jak zabránit odchodům lékařů

Komunisté považují za klíčové zdravotnictví, především udržení kvalitních lékařů a sester v pěti krajských nemocnicích – třeba i formou náborových příspěvků.

„Problémem je i úložiště jaderného odpadu. Stát mimo jiné zařadil dvě lokality na Vysočině. Je logické, že občané obcí, jež jsou v těsné blízkosti vybraných míst, je tam nechtějí. Nejen z důvodů ohrožení bezpečnosti, ale i kvůli nárůstu dopravy a zvýšené prašnosti, hluku,“ říká Milan Plodík (KSČM). Na vládě a kraji bude, aby všechny „nečernobílé“ souvislosti uměly lidem vysvětlovat.

Podporu v těchto jednáních se státem nabízí i ODS. Její kandidát, podnikatel a autor uměnovědných knih Zdeněk Geist hovoří ještě o potřebě posílení výuky přímo v cizích jazycích. „Jsme pro snižování administrativy při řízení škol a uvolnění rukou jejich ředitelů, aby měli více času i energie pro rozvoj,“ plánuje Geist.

Na Vysočinu jakožto významný zemědělský region pamatují lidovci. Podporují přirozené zadržování vody v krajině. Stěžejní je pro ně výstavba kamenného hospice na Vysočině. „Jsme poslední kraj v Česku, kde chybí. Už jsme i našli jeho vhodné umístění v Jihlavě jako přirozeném centru kraje,“ řekl LN Jaromír Kalina, bývalý sládek a lídr KDU-ČSL, která obhajuje bronzovou pozici.

Volby 2016

Do voleb mohou promluvit i několikerá uskupení starostů, například Pro Vysočinu, jež minule získalo tři krajské mandáty. „Po volbách bude neodkladné dopracovat a realizovat koncepci regionální dopravy a zdravotnictví,“ opakuje krajové bolístky Lukáš Vlček, jenž starostuje v Pacově.



Vysočina bývá v posledních letech spjata i s dovolenkami prezidenta Miloše Zemana. V jeho domovině je lídrem koalice „zemanovské“ SPO a okamurovské SPD senátor Jan Veleba. Mantrou je pro něj bezpečnost občanů.

Veleba: Pozor na migranty!

„V Evropě se stala katastrofa, která nekončí a která se nás dotkne ve chvíli, kdy se Němci budou snažit dostat zpět ty migranty, kteří nedostanou azyl. Stane se to, že oni dobrovolně nepůjdou a zmizí. Kam? No přece do sousedních států,“ sdělil LN Veleba.

„Narodil jsem se na patnácti hektarech půdy a můj otec, obyčejný sedlák, mi vštípil, že ta

je vedle jazyka a kultury to hlavní, co k této zemi a k identitě s ní patří. A já chci, aby to tak zůstalo,“ dodal Veleba, jenž se chce zasadit o využívání přírodního potenciálu Vysočiny a opět: o lepší dopravu a zamezení stárnutí kraje.