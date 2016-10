V Libereckém kraji obhájili vítězství z minulých voleb Starostové pro Liberecký kraj, ve Zlínském kraji triumfovala KDU-ČSL.

Podle vládních politiků i politologů výsledky voleb neohrozí existenci koaličního kabinetu ČSSD, ANO a KDU-ČSL. S blížícími se volbami do Sněmovny ale podle nich poroste napětí mezi dvěma nejsilnějšími stranami.

ANO bylo nejúspěšnější i v souboji o třetinu Senátu, jeho kandidáti postoupili do druhého kola ve 14 obvodech. Adepti ČSSD a KDU-ČSL postoupili v devíti obvodech, ODS v pěti. Čtyři želízka v ohni mají Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj. Návrat do Senátu možná čeká TOP 09 díky třem finalistům. Vládní strany si díky sedmi vzájemným duelům svých kandidátů udrží většinu v horní komoře. ČSSD, ANO a KDU-ČSL budou mít v Senátu dohromady k dispozici minimálně 42 hlasů.

Hnutí ANO, které krajské volby absolvovalo letos poprvé, zvítězilo ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. ČSSD získala největší přízeň voličů jen v Jihočeském kraji a na Vysočině a přišla zhruba o dvě pětiny zastupitelských mandátů. Ještě větší ztrátu zaznamenala KSČM, která nedokázala obhájit minulé vítězství ani v jednom ze dvou regionů. Komunisté přišli v krajích přibližně o polovinu křesel. ODS ztratila čtvrtinu křesel. Takzvaně na svém zůstala co do počtu zastupitelských mandátů KDU-ČSL.

O třetinu si polepšilo hnutí Starostové a nezávislí. Lepší výsledek než před čtyřmi lety zaznamenali i Starostové pro Liberecký kraj a Strana práv občanů. Úspěch slaví nové hnutí Tomia Okamury, ovšem podobně zaměřený Úsvit neuspěl. Výsledek TOP 09 považují komentátoři za propadák. Hlasovat dorazila zhruba třetina oprávněných voličů. Nižší účast politologové očekávali, podle nich chybělo mobilizační téma letošních voleb.

Podle předsedy ČSSD a premiéra Bohuslava Sobotky lidé rozhodli, že po osmi letech chtějí změnu ve vedení krajů. ČSSD musí hledat nové programové cíle, aby získala širší podporu, prohlásil. I když sociální demokraté čekali lepší výsledky a neskrývali zklamání, personální změny rok před sněmovními volbami se zřejmě čekat nedají.

Naši lidi jsou rozumní

Babiš řekl, že nyní bude důležité, jak dopadnou povolební vyjednávání o krajských koalicích. „Naši lidi jsou rozumní, vnímali, jak hejtmani hospodařili posledních osm let. Zatím to vypadá, že chtějí, aby byla změna v krajích,“ uvedl vicepremiér.

Výsledek krajských voleb je podle šéfa lidovců Pavla Bělobrádka pro KDU-ČSL solidní. Není to žádné drtivé vítězství, ale není to ani prohra, řekl. Předseda STAN Petr Gazdík řekl, že výsledek jeho hnutí dopadl nad očekávání. Lídr občanských demokratů Petr Fiala míní, že ODS se vrátila do pozice nejsilnější pravicové strany a věří, že v parlamentních volbách bude výsledek ODS ještě lepší. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek vyjádřil zklamání nad výsledky a lítost nad nízkou účastí zejména mladých voličů. Šéfa KSČM Vojtěcha Filipa výsledek jeho strany hlavně v senátních volbách zklamal, od regionálních lídrů bude chtít vyvození odpovědnosti.

Za krajské mandáty dostane nejvíc peněz hnutí ANO, a to 44 milionů korun ročně. Druhá ČSSD si proti předchozím krajským volbám pohorší zhruba o 17 milionů na 31,25 milionu korun. Třetí KSČM však přijde asi o polovinu peněz, když získá 21,5 milionu korun.