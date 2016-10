Spojíme se a vyhrajem. Lidovci a Starostové ‚kují pikle‘ na vznik nové strany

„Chceme daleko více spojovat a rozšiřovat volitelnost KDU-ČSL,“ vysvětlil motiv případných námluv Pavel Bělobrádek, lidovecký předseda. Jeho strana senátní volby vyhrála. Získala pět křesel a další čtyři ve spolupráci s koaličními partnery. S patnácti místy se v novém Senátu stane druhou největší sílou horní komory. První i po ztrátě osmi míst zůstane ČSSD s 25 křesly.



Že je sblížení s lidovci reálné, naznačil i předseda Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík. „S KDU-ČSL máme společné vnímání rodiny a obce. Určitě máme podobný vztah k venkovu. Sdílíme názor, že by se měla Evropa vrátit ke svým židovsko-křesťanským tradicím,“ vypočítal programový průnik. Oba předsedové však odmítli, že by se vedla jednání na oficiální úrovni. „Už před třemi lety se hovořilo o nějakém volebním bloku. Uvidíme. Nás nyní čekají dva měsíce intenzivních debat na toto téma. Potom budeme muset předstoupit před členskou základnu,“ upozornil na složitost námluv Bělobrádek.

Z kuloárních zpráv nicméně vyplývá, že strany jsou ve vyjednávání už poměrně daleko. Do konce roku by mělo být jasno, zda se skutečně v příštích sněmovních volbách objeví nová strana. A to včetně lídra a názvu.

Pozor na Čtyřkoalici

Sociální demokraté získali z devíti senátních finálových duelů jen dvě křesla, ANO má tři mandáty ze 14 soubojů ve druhém kole. Příští rok budou možná muset svést souboj ne mezi sebou, ale se zcela novou značkou. Jak představitelé KDU-ČSL, tak Starostů totiž mají ambice sněmovní volby v případném společném bloku vyhrát. „Do Vánoc musí být jasné, kdo by byl lídr a jak bychom to uskutečnili,“ prozradil LN vysoce postavený politik STAN pod podmínkou anonymity.

Bělobrádek upozornil, že se chce vyvarovat neúspěchu, který potkal Čtyřkoalici. V ní byli na přelomu tisíciletí lidovci s dalšími třemi pravostředovými stranami. Společný projekt se po čtyřech letech rozpadl.