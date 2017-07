Vrah policistů mu prostřelil i hlavu, podle lékařů měl zemřít do pár hodin. ‚Šerif‘ už rok bojuje

Když Tullier se Simmonsem dorazili přesně před rokem - 17. července 2016 - k obchodu, netušili, že o několik stovek metrů dále leží tři mrtví policisté a jeden zraněný. Devětadvacetiletý Gavin Long, bývalý mariňák, se rozhodl na policistech vykonat svůj akt pomsty. V 8.42, v době kdy Tullier se Simmonsem jeli k obchodu, spustil na policisty bez varování střelbu z poloautomatické útočné pušky IWI Tavor.



Long, oděný v černém a s maskou na obličeji, okamžitě zabil prvního policistu a zranil druhého, který spadl na zem. Ke zraněnému muži přiběhl třetí příslušník a chtěl mu pomoci. Long na něj zamířil a mnoha střelami ho zavraždil. Poté přistoupil ke zraněnému policistovi a dvěma ranami ho také zabil.



Zastřelení policisté - zleva: Matthew Gerald, Montrell Jackson, Brad Garafola.

Long poté spatřil u obchodu dalšího policistu a střelil ho. Pak se rozhodl vrátit ke svému nedaleko zaparkovanému autu. Jenže právě u něj se nacházeli oba zástupci šerifa Tullier se Simmonsem, kteří netušili, že jde o vůz útočníka. I na ně v 8.45 střílel z pušky a zranil je.

V 8.46 hlásili policisté, že je maskovaný muž u nedaleké automyčky a stříleli na něj krytí svými hlídkovými vozy, on je také zasypával střelami. V tu chvíli se k místu už blížil elitní policejní tým SWAT - což je obdoba českých zásahových jednotek. V 8.48 Longa na vzdálenost 91 metrů zneškodnil člen SWAT. „Kdyby to neudělal, jsem přesvědčen, že by Long zavraždil i dva zraněné policisty u jeho auta,“ řekl CNN šerif Sid Gautreaux.



Long podle policistů ovládal díky svému vojenskému výcviku - sloužil i v Iráku - svou útočnou pušku s velkou přesností. U sebe měl ještě pistoli a v autě pak připravenou další útočnou pušku M4. „Chtěl se přemístit na další místo a tam dál vraždit naše příslušníky,“ řekl šéf batonrougeské policie Carl Dabadie.

Gavin Long s útočnou puškou na snímku z bezpečnostní kamery.

Long se z jeho domova do 1100 km vzdáleného Baton Rouge vydal několik dní předtím. Chtěl se podle všeho pomstít za sporné zastřelení 37letého ozbrojeného Afroameričana Altona Sterlinga policisty právě z Baton Rouge, které se odehrálo jen dva týdny předtím a vyvolalo v zemi rasové napětí a protesty. Dva dny po Sterlingově úmrtí, 7. června 2016, v Dallasu zastřelil jiný černý veterán Micah Johnson pět policistů a devět zranil. Mstil se právě za zabitého Sterlinga a ještě jiného policisty zastřeleného Afroameričana. Jeho činem se zřejmě poté Long inspiroval.



Jednačtyřicetiletého Tulliera Long zasáhl do ramene, žaludku a třetí střela mu proletěla hlavou. Když ho dovezla záchranná služba do nemocnice, nedávali mu lékaři žádnou šanci. Rodině veterána, který v úřadu šerifa sloužil 18 let, řekli, že zemře do pár hodin. Otec dvou synů ale o svůj život bojoval. Ostatní dva zranění policisté neměli život ohrožující zranění.



„Jeho zranění jsou rozsáhlá. Je v kómatu, dýchají za něj přístroje a jeho stav je velmi, velmi kritický,“ popsal o den později šerif Gautreaux. Když se o několik týdnů později Tullier probral z kómatu, varovali léaři rodinu, že kvůli rozsáhlému poškozeni mozku zřejmě zůstane už navždy paralyzovaný ležet vegetativním stavu. Jenže policista opět navzdory všem předpokladům lékařů nyní už dokáže odpovídat pomocí slov „ano“ a „ne“ a nedávno vyslovil své první opravdové slovo „ahoj“.

„Má před sebou hodně dlouhou cestu, ale on se nevzdává,“ řekl agentuře AP jeho otec James. „Bude dál bojovat“. Z nemocnice v Texasu, která se specializuje na rehabiltace, už osm měsíců přináší na Facebook denně aktualizace o stavu svého syna. Do Texasu se přestěhoval spolu s manželkou Mary a Nickovou snoubenkou Danielle McNicollovou.

U Nicka se střídají a pomáhají mu podstupovat namáhavé a bolestivé procedury, Když před osmi měsíci do Houstonu Tulliera převezli, nemohl pohnout žádnou ze svých končetin, prsty měl ve strnulé poloze a nepoužitelné. Dnes se učí jimi ovládat magnetofon, za cíl při cvičení má zapínat a vypínat hudbu.

Podle McNicollové se už v některých dnech dokáže sám chytit okraje postele a držet se na ní ve vzpřímené poloze. Na Tullierových očích jeho snoubenka občas vidí, že něco chce, snaží se něco říct, ale jeho ústa nedokáží vyslovit co. Lékaři ale už nyní nevylučují, že by se jednoho dne mohla řeč opět stát opět jeho hlavním komunikačním nástrojem.



Podle jednoho z Tullierových lékařů, Sunila Kothariho, jsou kognitivní schopnosti vyšší, než ty fyzické. „Ví co by chtěl dělat, určitým způsobem ví, jak to dělat, ale prostě to nemůže vykonat kvůli svému neuromuskulárnímu postižení,“ vysvětlil AP. Přesto drobná zlepšení naznačují, že by Tullier mohl někdy dokonce sám i chodit.

Jenže Tullier musí dál bojovat o život. Od střelby podstoupil již 15 operací, tu poslední minulou středu. Během ní dostal záchvat a po operaci měl obrovské bolesti. Dříve jeho otec probíral synův stav sám s lékaři mimo Nickův pokoj. Nyní už přímo před ním. „Chce vědět, co s ním je. Chce se do diskuzí zapojovat.“

Za začátku letošního července Tullierův právník podal federální žalobu na afroamerické protestní hnutí Black Live Matters, které podle rodiny vyprovokovalo násilí proti policistům a může tak i za střelbu v Baton Rouge.



Pro Tulierovu rodinu není stav jejich syna jedinou katastrofou. Měsíc po střelbě dům Jamese Tulliera i domy dvou Nickových bratrů těžce poškodila povodeň. Skoro opravený je zatím jen jeden ze tří domů. James Tullier k tomu navíc bojuje kvůli povodni s pojišťovnou.

Na jiné myšlenky ho přivádí setkání s jinými pacienty nemocnice - těmi, kterým jejich vážný stav dovoluje už se smát. „Mají právo nenávidět život. Mají právo si stěžovat,“ říkal James Tullier. „Ale nedělají to.“