25 let je málo, chci doživotí, odvolal se vrah z Klánovic. Prý by pak neměl kam jít

Vrah z Klánovického lesa Oldřich Konrád splnil, co naznačoval při červnovém vyhlášení rozsudku - podal si odvolání ve svůj neprospěch. Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. Recidivista už dříve uvedl, že pro sebe požaduje doživotí. Uložený výjimečný trest 25 let vězení pokládá za nedostatečný.

Vedle Konráda se proti nepravomocnému verdiktu odvolala také manželka hledače pokladů, kterého v Klánovicích zavraždil. Naopak státní zástupkyně, která pro obžalovaného navrhovala odnětí svobody v rozmezí 25 až 30 let, nakonec možnost podat odvolání nevyužila. Z justiční databáze vyplývá, že pražský vrchní soud se bude kauzou zabývat 20. září.



Jedenapadesátiletý Konrád žádá doživotí především kvůli své neutěšené finanční situaci. V dopise adresovaném soudkyni napsal, že jeho další život na svobodě nemá smysl, protože po případném propuštění z dlouhodobého výkonu trestu nebude mít kde bydlet, nebude se mít na koho obrátit a bude muset znovu řešit existenční problémy včetně svých exekucí.

K vraždě v lese, která se stala v červnu 2014, se recidivista po dopadení policií přiznal. Amatérského hledače s detektorem kovů zastřelil, protože se muž shodou náhod dostal do okolí skrýše, v níž si Konrád schovával lup z desítek krádeží v rodinných domcích.

Výjimečný trest dostal nejen za tento skutek, ale také za dřívější postřelení dalšího muže, za vloupání a nedovolené ozbrojování. Podle znalce je Konrád nenapravitelný. Předsedkyně soudního senátu v červnu uvedla, že obžalovaný sice „zatvrzele nerespektuje společenské normy a hodnoty“, pro uložení doživotního trestu však podle ní nejsou splněny podmínky.