Vražda to nebude. Střelec z Chomutova může skončit i s podmínkou, říká advokát

Incident se odehrál v noci z pátku na sobotu. Obviněný muž podle policie slyšel z ulice hluk. Když se podíval z okna panelového domu, uviděl dodávku, jejíž řidič boural do zaparkovaných aut a vozidlem najížděl do osob, které stály před domem na chodníku. Ihned poté vyšel s legálně drženou zbraní před dům a na auto, jež právě projíždělo kolem, začal střílet. Řidič dodávky v důsledku vážných střelných zraněních na místě zemřel.

Sedmatřicetiletý střelec po činu dle svědectví utekl na nedalekou čerpací stanici, kde počkal na policisty. Ti jej později obvinili z vraždy, neboť se ke svému činu doznal. V pondělí odpoledne pak byl chomutovským soudem vzat do vazby. Pokud bude odsouzen, hrozí mu 12 až 20 let vězení.

Lidovky.cz: Ministr vnitra Milan Chovanec v lednu hovořil o tom, že lidé by měli mít ústavní právo zastřelit teroristu, který například najede automobilem do lidí. Policie potvrdila, že muž v Chomutově do lidí najížděl. Lze mezi těmito situacemi najít paralelu?

To, co říkal pan ministr, ještě neplatí. Jsou dva právní pojmy – de lege lata, což je platné právo, a de lege ferenda, které znamená, že pan ministr chce něco prosadit.

Lidovky.cz: Dobře, ale ministr chce toto právo uzákonit. Jednal tak v tomto případě střelec v souladu s tím, co říkal Milan Chovanec?

Názory pana ministra, že by lidé měli mít právo střílet jako na Divokém západě, jsou jeho názory a ty neplatí. Jestli někdo najíždí na lidi, tak má zasáhnout každý člověk. Je otázka, jestli použití zbraně v této chvíli je přiměřené.

Lidovky.cz: A je?

To já nedokážu říct, neznám žádnou výpověď. Je to věc posuzování důkazů, které bude hodnotit policie, státní zástupce a soud. Záleží na situaci. Pokud dobře chápu, ten muž s tím autem na střelce nenajížděl, najížděl na někoho jiného, takže nutná obrana padá. Pro tento případ by pro mě byla typická krajní nouze.

Advokát Jaroslav Ortman.

Lidovky.cz: Krajní nouze?

Existuje pojem krajní nouze, kterým někdo odvrací čin jinak trestní. Tento pojem může dotyčného vyvinit. Muselo by se však zkoumat, zda v krajní nouzi jednal, nebo ne. I kdyby její pravidla překročil, například že by řidič ujížděl a na nikoho už nenajížděl, tak by šlo o ublížení na zdraví s následkem smrti. V zákoně se píše, že kdo v silném rozrušení vyvolaném emocemi a situací chce někomu ublížit na zdraví a náhodou způsobí smrt, je postižen sazbou dva až osm let. A může to být i podmínka. Podle mě to v žádném případě nebude vražda a bude se zkoumat, zda jde o krajní nouzi či ublížení na zdraví s následkem smrti.

Lidovky.cz: Podle výpovědi svědků pro MF Dnes útočník střílel do míst, kde muž seděl, z boku vozidla. Kdyby byl jedním z těch, na něhož řidič najížděl, můžeme pak použití zbraně chápat jako adekvátní?

Když bude někdo najíždět na mě, bráním se, je to nutná obrana. Nutná obrana znamená, že odvracím útok, který bezprostředně hrozí a v té chvíli se bráním. Odvracím přímo hrozící nebo trvající útok. Nebo je tu právě krajní nouze, když odvracím nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, to je třeba ochrana života, zdraví, majetku. Je třeba zkoumat, zda jednání toho člověka lze pod to podřadit, nebo ne.

K události došlo v chomutovské Jirkovské ulici.

Lidovky.cz: Nerozpoutá tento incident opět debatu, zdali ústavní právo na zastřelení teroristy, jak jej navrhuje ministr vnitra, mít, nebo ne?

Nepochybně někdo řekne, že to je silný argument. Jak ovšem poznám, že jde o teroristický útok, nebo hádku sousedů? To je velký rozdíl.

Lidovky.cz: Jak se podle vás bude případ dál vyvíjet?

Pokud si muž vezme obhájce, jakože si nejspíš vezme, tak ten bude usilovat o to, aby se to podřadilo pod nutnou obranu nebo krajní nouzi. Státní zástupce bude chtít prokázat něco jiného. Důležitý bude ale znalecký posudek z oboru balistiky, který řekne, v jakém úhlu byla zbraň, z jaké vzdálenosti se střílelo, jestli se střílelo přímo na osobu.