Vražedné celebrity: Kajínek, Manson, Bundy... Co nás přitahuje na zabijáckých zrůdách?

Sérioví vrazi Server Lidovky.cz vám od ledna vždy na začátku týdne přináší seriál - příběhy největších sériových vrahů světa. Všechny případy najdete na www.lidovky.cz/vrazi.



Dav upřeně sledoval blížícího se muže ve svítivě zeleném tílku. Jak se ocitl za branou rýnovické věznice, obklopil ho početný hlouček novinářů a tleskajících fanoušků. Ti žádali třeba i autogram od vraha, který v roce 1993 zastřelil dva muže, přičemž třetí přežil jen díky tomu, že jedna z kulek těsně minula míchu. Nájemný vrah Jiří Kajínek pronesl: „Jsem velmi rád, že jsem z vězení pryč. Je to velká Potěmkinova věznice. Jste oblbováni a ohlupováni.“



Celá republika pak sledovala, kde tráví nejslavnější český vězeň první hodiny na svobodě a s kým. Kajínek je miláčkem Česka, pro prezidentský pardon byla v průzkumech většina občanů. Obrovská vlna zájmu však nebyla nijak překvapivá. Už dříve se Kajínek dočkal svého filmu, v roce 2010 ho snímek Petra Jákla vykreslil jako inteligentního bojovníka za pravdu, který vlastně dostal doživotí jen kvůli spiknutí policajtů. Už tak populární vrah – i díky reportážím Josefa Klímy, jenž roky upozorňoval na nesrovnalosti v jeho případu – se stal nejobletovanější českou celebritou současnosti.

„Fascinace násilím je typická u lidí, které přímo nezasáhlo. Násilí nás fascinuje z tepla obývacího pokoje, kde víme, že se nás netýká. Pocity jsou to velmi intenzivní a nejsou rušené tím, že bychom si představovali negativní následky,“ vysvětlila LN policejní psycholožka Ludmila Čírtková.

Orlické vraždy

Kajínek je v Česku ojedinělým fenoménem. Celebritou nebyl ani nejméně pětinásobný vrah Ivan Roubal, jenž nechal své poslední dvě oběti uškrtit vahou vlastního těla, ani exmanželé Stodolovi, kteří pro peníze utloukli osm důchodců. Celebritou není ani pětinásobný vrah Ludvík Černý – vykonavatel „orlických“ vražd. Na Hrad kvůli němu nechodí tisíce žádostí o milost, přestože i o něm byl natočen úspěšný film Sametoví vrazi.

Orlický gang byl přitom bizarním způsobem zapojen i do slavného Kajínkova útěku z Mírova v roce 2000. Kajínek se 40 dní, než ho dopadla policie, skrýval v pražském bytě s Černého manželkou Marií. Manželka dalšího člena gangu, Petra Chodounského, Daniela ve chvíli, kdy si pro uprchlého Kajínka šel Útvar rychlého nasazení, řezala lano policistovi, který se spustil ze střechy. K tragédii nedošlo jen díky tomu, že velitel akce nedal svolení odstřelovači, aby Chodounskou zneškodnil, ta po chvíli poslechla řev policistů, aby řezání zanechala.

Afton Burtonová a Charles Manson.

Obdiv k odsouzencům, kteří chladnokrevně spáchali nepředstavitelné hrůzy, je fenoménem především v USA. Mnoho tamních vrahů, odpykávajících si doživotní tresty či vyčkávajících na popravu, se oženilo. V roce 2014 oběhly svět snímky Charlese Mansona, vůdce „sekty“, zavraždila sedm lidí včetně těhotné manželky režiséra Romana Polanského. Manson je na nich s šestadvacetiletou Afton Burtonovou, jež tehdy oznámila, že se s devětasedmdesátiletým vězněm zasnoubila a že mu už jako náctiletá psala dopisy.



Charismatický vrah Bundy

Tisíce žen byly v 70. a 80. letech zamilované do Teda Bundyho. A to i přesto, že charismatický a inteligentní muž s atraktivním vzhledem měl jeden „drobný“ nedostatek. Ženy, které si vyhlédl, ubil či uškrtil a znásilnil, mnohokrát i posmrtně. Těch žen bylo nejméně třicet, opravdový počet obětí se však spíše blíží číslu sto. Přesto se tisíce fanynek nenechaly odradit. Jedna z nich, Carole Ann Booneová, si vraha odsouzeného k smrti v roce 1980 vzala a o dva roky později mu porodila dceru. Při každé příležitosti médiím vyprávěla, jak je s jejím manželem neférově zacházeno. Pár se v roce 1986 rozvedl, zájem žen o Bundyho ukončilo o čtyři roky později elektrické křeslo.

Ted Bundy.

Přihlaste se k novému newsletteru Ranní briefing





„Typicky jsou přívrženci násilných pachatelů ženy. A to ženy, které v reálném životě nejsou ukotvené, nemají uspokojující vztahy. Hledají proto idoly v mediálních obrazech pachatelů. Dost často mají pocit, že právě ten člověk potřebuje jejich pomoc a že ony jsou ty osoby, které ho mohou napravit. Jde nicméně pouze o fikci, která je způsobena osobnostním založením,“ myslí si o ženské fascinaci vrahy psycholožka Čírtková.



Podle amerických psychiatrů citovaných serverem Psychologytoday.com jde o extrémní formu fascinace. Do vrahů se zamilovávají především třiceti- až čtyřicetileté nejisté ženy, které nejsou schopné sehnat lásku normálním způsobem. Některé jsou schopny přijmout fakt, že jejich vyvolený je vrah, jiné to zarputile odmítají, přestože jsou důkazy nezvratné – převládne u nich ochranářský pud. „Jde o to, že zaplní prázdné místo v životě. Jsou vedené životní naivitou,“ doplňuje Čírtková.

John Wayne Gacy jako klaun Pogo.

Celebritami v USA byli i opravdoví netvoři. Lidi fascinoval John Wayne Gacy, který bavil děti jako klaun Pogo. Ve skutečnosti však mučil mladé chlapce a 29 ze svých 33 obětí pohřbil pod svým domem. Veřejnost fascinoval i další případ vraha, jenž se zaměřoval na mladé hochy. Jeffrey Dahmer, inteligentní a pohledný mladý muž, kusy těl obětí skladoval v lednici. Jedné ze svých 17 obětí vyvrtal do hlavy díru a nalil do ní kyselinu, jinou zavraždil tak, že se jí pokusil vytrhnout srdce zaživa. Přesto měl tisíce fanoušků, kteří ho obdivovali až do popravy.

Jeffrey Dahmer.

„Co nás na vrazích přitahuje? Co se od nich můžeme naučit? Snažíme se jejich prostřednictvím dozvědět něco o nás samotných. Lidé se snaží pochopit,temnou stranu‘, která je součástí člověka,“ vysvětlil profesor kriminologie Stott Bonn ve své knize Proč milujeme sériové vrahy.

Po propuštění vraždil dál

Ta posedlost vrahy však může mít i velmi tragické dopady. V 90. letech se o tom přesvědčili kriminalisté z Vídně, Prahy a Los Angeles. Naivita i mnoha odborníků v případě Johanna „Jacka“ Unterwegera, rakouské celebrity a usvědčeného vraha, je dodnes varovným příkladem.

Babí léto v Praze, 14. září 1990. Teplé počasí se ještě úplně nevzdalo, spousta lidí v hlavním městě vyrazila večer za zábavou. Mezi nimi i Unterweger, který v té době pracoval jako novinář na volné noze, psal články z prostředí prostituce a zločinu pro různé časopisy a točil reportáže pro rakouský rozhlas ORF. „S mikrofonem v ruce kontaktoval a stokorunovou bankovkou odměňoval za epizodní vystoupení zdejší prostitutky, jejich pasáky, různé lidi z podsvětí, včetně nedávno amnestovaných kriminálníků,“ popsal Viktorín Šulc v knize Démon v mém srdci.

Několik Unterwegerových knih se stalo v Rakousku bestsellerem.

Unterweger si s najatou tlumočnicí na začátku noci užíval krásy Prahy, procházeli se uličkami Starého Města. V půl dvanácté v noci se rozešli a Jack se vydal ke svému luxusnímu BMW, které měl zaparkované u Národního divadla.

Devětadvacetiletá prodavačka a příležitostná prostitutka Blanka Bočková onoho večera vyrazila za zábavou se svým přítelem. Během noci se s ním však pohádala, a tak se před půlnocí vydala domů sama. V ulici V Jámě u Václavského náměstí se setkala s charismatickým Rakušanem...



Blanka Bočková, první oběť „napraveného“ vraha.

O den později, v sobotu 15. září 1990, našel mladík v korytě Břežanského potoka na okraji Prahy tělo ženy, která na sobě měla jen silonové punčochy. Její tělo částečně vyčnívalo z potoka, pachatel se je snažil zaházet větvemi. Přivolaní kriminalisté našli na těle několik bodných ran, příčinou smrti však bylo uškrcení.

Pražská mordparta zahájila rozsáhlé pátrání, které ale k ničemu nevedlo. Až o téměř dva roky později vyšlo najevo, že Bočkovou zavraždil Unterweger. V době pražské vraždy byl na svobodě čtyři měsíce a v Rakousku byl velkou celebritou. Unterweger byl dáván za příklad napraveného vraha. V roce 1976 dostal šestadvacetiletý muž doživotí za vraždu osmnáctileté německé dívky. Ve vězení dostudoval, začal psát básně a napsal mimo jiné vlastní životopis. Nechyběl v něm ani popis vraždy. „Kdo vidí v knize touhu po ospravedlnění, ten mě nepochopil. Já jen píšu o své vině,“ vysvětloval.

Autor bestsellerů žádá o milost

Z knih se staly bestsellery a od roku 1985 se sepisovaly petice za jeho propuštění. Podle fanoušků se Unterweger kompletně změnil, na jeho omilostnění tlačily i známé osobnosti. Rakouský prezident Rudolf Kirchschläger odmítl podlehnout tlaku a milost neudělil – jako důvod uvedl fakt, že podle soudu si má Unterweger odsedět nejméně 15 let. Předčasné propuštění však nakonec podpořili i vězeňští psychiatři a 23. května 1990, po necelých patjež nácti letech za mřížemi, byl Unterweger propuštěn.



Čtyřicetiletý pohledný blonďák se stal v Rakousku hvězdou. Toužily po něm ženy, on však nejraději potají vyhledával prostitutky. Po svém propuštění nejprve zavraždil ženu v Praze, dalších sedm v Rakousku. Paradoxní je, že když novináři sháněli do televizních pořadů experta, který by komentoval řádění prvního rakouského sériového vraha, volali právě „svému kolegovi“ Unterwegerovi.

Ten přitom vraždil dál. Další tři prostitutky se staly jeho oběťmi v Los Angeles v létě 1991, když tam byl psát reportáž o prostituci a s policisty se projížděl po městě. Na stopu Unterwegera detektivy téhož roku přivedl až bývalý rakouský policista a novinka v podobě analýzy DNA, která určila, že vlas nalezený v Unterwegerově autě patří Češce Bočkové. Kriminalisté se jej vydali zatknout, vrah ovšem mezitím zase odjel do USA. Teprve v únoru 1992 se jej podařilo zadržet na Floridě.

Jack Unterweger po propuštění z vězení v květnu 1990.

Jeho řádění skončilo, když byl Unterweger 29. června 1994 v rakouském „procesu století“ uznán vinným z devíti vražd a odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění. Té samé noci se obletovaná celebrita ve vězení oběsila...

Celý příběh Jacka Unterwegera a další slavné případy najdete v našem seriálu Sérioví vrazi. Nové příběhy najdete na serveru Lidovky.cz opět na začátku září.