Vrcholní představitelé největších světových ekonomik se sešli v Hamburku

Všechny vrcholné představitele G20, k nimž se odpoledne přidají ještě zástupci dalších zemí, v pátek v areálu hamburských veletrhů přivítala hostitelka summitu, německá kancléřka Angela Merkelová. Příjezd některých politiků do přísně střežené zóny podle německých médií zdržely protesty v ulicích.



Nejsledovanější částí pátečních jednání bude zřejmě odpolední diskuze o ochraně klimatu a udržitelném rozvoji. Nejspíš se jí ale nezúčastní americký prezident Donald Trump, jehož postoj k ochraně klimatu je výrazně odlišný od postoje ostatních účastníků. Trump se má totiž kolem 16:00 SELČ vůbec poprvé sejít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA