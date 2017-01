Vše na východ od Tigridu patří v Mosulu Iráčanům. Na západě má být odpor IS větší

Generál Tálib Šaghatí řekl novinářům, že východní břeh řeky Tigris nyní ovládá armáda. Podle vojska se stále skupinky radikálů ukrývají v některých čtvrtích na severovýchodě města.



Tigris protéká Mosulem od severu k jihu a dělí ho zhruba na poloviny.

Mnoho členů IS uprchlo do západní části, odkud se pokoušejí uprchnout civilisté. Podle předchozích informací armáda očekává, že v západní polovině města bude klást IS velký odpor.

Do bojů o Mosul byla nasazena speciální protiteroristická jednotka, pozemní armáda, policie a jejich spojenecké kurdské oddíly. Západně od města jsou šíitské milice, které se snaží bránit bojovníkům IS prchat přes hranici.

Vláda původně očekávala, že bude Mosul osvobozen do konce roku 2016. Když se koncem roku vojáci dostali do městských čtvrtí, zpomalil jejich postup IS nasazením sebevrahů, odstřelovačů a také využíváním civilistů jako lidských štítů. Po krátkém pozastavení ofenzívy irácká armáda přehodnotila taktiku a v lednu se pak její postup urychlil. V minulých dnech vojáci poměrně rychle postupovali čtvrtěmi na břehu řeky.

Premiér Hajdar Abádí v úterý řekl, že byl Islámský stát bojem o Mosul velmi oslaben a že armáda začíná postupovat do západních částí města. Obyvatelé západní časti Mosulu sdělili agentuře Reuters, že se v minulých dnech znásobily nálety na západní čtvrtě. Iráckou armádu v jejím postupu podporuje mezinárodní letecká koalice, vedená Spojenými státy.