Tato sladkost byla oblíbenou cukrovinkou rakouské císařovny Sissi, připravovalo ji pro ni vídeňské Demelovo cukrářství. Dnes se kandované fialky prodávají pod více značkami, obvykle v lehce starosvětských kovových dózičkách.



Příprava:

2 hrsti čerstvých fialek

150 ml vody

2 lžíce cukru cukr moučka na prosypání



Vodu přivedeme k varu, vmícháme do ní cukr, necháme rozpustit a celé dáme zchladnout. Pomocí menšího štětečku potíráme okvětní lístky fialek připraveným rozvarem a klademe je na plech vyložený pečicím papírem. Práce je to dost patlavá, stojí za to dát si k ruce větší misku s vodou nebo pracovat u dřezu. Nejjednodušší je mít fialky ze začátku na stonku a teprve na konci potírání je ustřihnout, když už jsou uloženy na pečicím papíře. Připravený plech ještě lehce zaprášíme moučkovým cukrem a fialky dáme do trouby vyhřáté na 50 až 60 stupňů. Zde by měly zůstat asi dvacet minut, potom je necháme vychladnout. Fialky můžeme použít jako samostatnou cukrovinku, ale hodí se třeba i ke zdobení dortů.