Všem zvonily telefony, báli se a ohlíželi po bílých dodávkách, říká Češka v Barceloně

Výběr teroristických útoků spáchaných v Evropě v poslední době 14. února 2015 (Dánsko) - Při střelbě během debaty o svobodě slova, kterou v Kodani pořádal karikaturista Lars Vilks, zemřel jeden člověk. Následně zaútočil střelec před synagogou v centru dánské metropole, kde zabil druhého člověka. Pravděpodobného útočníka, který se narodil v Dánsku palestinským rodičům, zastřelili při pátrání po pachatelích policisté.



13. listopadu 2015 (Francie) - Při šesti teroristických útocích v Paříži zahynulo 129 lidí, jeden člověk zemřel později v nemocnici, přes 350 bylo zraněno, zemřelo i sedm atentátníků. Teroristé stříleli z útočných pušek v klubu Bataclan a na několika místech v centru Paříže. K útoku se přihlásil Islámský stát (IS).



22. března 2016 (Belgie) - Při dvou sebevražedných útocích v Bruselu zemřelo 32 lidí (k tomu tři pachatelé) a na 340 bylo zraněno; výbuch na letišti Zaventem si vyžádal 16 životů, exploze v metru pak měla přes také 16 obětí; k atentátům, které provedli Belgičané arabského původu, se přihlásilo hnutí Islámský stát.



14. července 2016 (Francie) - Při večerním útoku ve městě Nice, kde do davu lidí oslavujících státní svátek najelo nákladní auto, zahynulo 86 lidí. Útočníkem byl 31letý Francouz tuniského původu, policie jej zastřelila.



26. července 2016 (Francie) - Dvojice mladých francouzských muslimů vtrhla do kostela v městečku Saint-Étienne-du-Rouvray v Normandii, držela v zajetí šest lidí a pak zavraždila pětaosmdesátiletého kněze Jacquese Hamela. Policisté útočníky zastřelili. IS krátce poté zveřejnil video, na němž oba útočníci přísahají věrnost šéfovi IS abú Bakrovi Bagdádímu.



19. prosince 2016 (Německo) - Tunisan Anis Amri najel s ukradeným kamionem do davu lidí na vánočním trhu na náměstí Breitscheidplatz v centru Berlína. Útok si vyžádal celkem 12 obětí, automobil zabil 11 lidí, včetně jedné Češky, další obětí byl polský řidič kamionu, kterého Amri pobodal a zastřelil. Asi 50 lidí bylo zraněno. Atentátníka později zastřelili policisté v Itálii.



22. března 2017 (Británíe) - Pět obětí a desítky zraněných si vyžádaly dva násilné incidenty u budovy britského parlamentu v Londýně. Dvaapadesátiletý atentátník Khalid Masood nejprve najel do lidí na chodníku na Westminsterském mostě, následně z auta vystoupil a nožem způsobil smrtelná zranění policistovi. Kromě pěti obětí zemřel po útoku i sám útočník, kterého zabila policie. Policie se domnívá, že jednal sám a motivován byl islámským extremismem.



7. dubna 2017 (Švédsko) - Pět mrtvých, z nichž jedna žena zemřela později v nemocnici, a 15 zraněných si vyžádal incident, při němž v centru švédské metropole Stockholmu najel nákladní automobil do lidí. Útok spáchal Uzbek Rakhmat Akilov, sympatizující s džihádisty. Akilov byl následující den zadržen a k činu se přiznal.



22. května 2017 (Británie) - Teroristický útok ve foyeru haly v severoanglickém Manchesteru po koncertu americké zpěvačky Ariany Grandeové si vyžádal 22 lidských životů a 116 zraněných; útočil sebevražedný atentátník, 22letý Brit libyjského původu Salman Abedi.



3. června 2017 (Británie) - Teroristický útok v centru Londýna si vyžádal osm obětí a desítky zraněných. Na mostě London Bridge nejdřív vjela bílá dodávka vysokou rychlostí na chodník a srazila několik pěších. Útočníci pak pokračovali v jízdě až k tržišti Borough Market, které je plné restaurací a barů. Tam teroristé vystoupili a napadali lidi noži s dlouhou čepelí. Všechny tři útočníky z automobilu policie zastřelila.