Všichni se mě ptají jestli s někým chodím, je to otravné, říká herec Piškula

Lidovky.cz: Tento rok je ve Vašem životě přelomový - na jaře vás čeká maturita a musíte se rozhodnout, kam půjdete dál. Máte už představu? A bude v tom rozhodnutí hrát nějakou roli účast ve StarDance?

Pokud odmaturuju (bože prosím!), tak přemýšlím, že bych zkusil psychologii, je to věc, co mě baví a hodně souvisí s herectvím. Samozřejmě po Stardance budu v tanci pokračovat, moc mě to baví a chci se v tom rozvíjet i dál!



LIdovky.cz: Všichni se vás ptají na to, jestli máte partnerku, neotravuje vás to už? ? A Čeho si na holkách všímáte, čím vás zaujmou?

Partnerku mám, ale taneční toť vše. Je to dost otravné a ještě horší je, když si myslí, že jim lžete a snaží se z vás dostat “pravdu”, to je případ bulváru. Mám rád zajímavé holky, ve kterých něco je a já se to snažím najít a objevit, například rozpoznat každý rys jejich těla, co skrývá. To stejné i po vnitřní stránce.

Lidovky.cz: Soutěž StarDance je v plném proudu. Trénujete už od srpna. Předčil v něčem dosavadní průběh soutěže Vaše očekávání? V čem?

Nečekal jsem, že to bude takhle psychicky a fyzicky náročné. Občas je to opravdu o nervy, obzvlášť teď, když vás každý týden čeká nový tanec! Překvapilo mě, jaká je tam parta úžasnách lidí. Po dlouhé době jsem si našel nové přátele.



Lidovky.cz: Denně trénujete, v sobotu soutěžíte, máte čas ještě na něco jiného? Jak skloubíte dohromady studium konzervatoře se soutěží? Vycházejí vám ve škole vstříc?

Na nic jiného čas teď bohužel není. Je to jednoduché, trénovat chodím večer po škole, nebo ráno když není škola. Pátky vě škole nejsem vůbec, protože máme zkoušky a to škola akceptuje.



Lidovky.cz: Využijete nějak tancování v herectví? Budete se hlásit na castingy v hudebních/tanečních filmech? A může vám to třeba pomoci při maturitě?

Rozhodně využiju, všechno se vším souvisí a pohyb s herectvím obzvlášť. Skrze pohyb se dá vyjádřit jakákoliv emoce a to mě láká. Myslím si, že by mi to mohlov herectví hodně pomoc. Až se tady bude točit Hříšný tanec, tak doufám, že mě casting nemine! Ano děláme zkoušky z pohybu a ze zpěvu.



LIdovky.cz: Z čeho všeho budete maturovat? Máte čas na přípravu? A co je pro vás největší „strašák“?

Maturovat budu z češtiny, angličtiny, dějin divadla, teorie divadla, herectví, pohybu a zpěvu. Teď si momentálně nestíhám počíst ani knížku, takže čas na přípravu bude snad pod StarDance.



LIdovky.cz: Hrajete, zpíváte, točíte, tančíte, účastníte se společenských akcí... Máte ještě nějaké jiné „neumělecké“ hobby? Co vás baví ve volném čase?

Miluju cestování, takže kdykoliv mám třeba volný týden, tak někam rád odjedu.