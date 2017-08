Vtipálek napálil Bílý dům. Vydával se za Trumpova zetě, jeho emaily mohly rozdmýchat konflikty

WASHINGTON Vtipálek se v emailové konverzaci vydával za různé představitele a úředníky z Bílého domu. Nachytal tak spoustu vysoce postavených mužů Trumpovy administrativy, kteří se s ním pustili do emailové konverzace. Podle expertů mohou takové emaily ale představovat bezpečnostní riziko. Zprávu o tom přinesl server CNN.

Server CNN zveřejnil i přepisy konverzací. V jedné z nich se „prankster“ vydával za personálního šéfa Bílého domu Reince Priebuse, který byl ze své funkce vyhozen den před tím. Pod touto falešnou identitou oslovil šéfa komunikace Bílého domu Anthonyho Scaramucciho, s nímž měl Priebus vyhrocené vztahy.

„Slíbil jsem si, že si neušpiním ruce,“ napsal falešný Priebus, „ale poté co jsem si přečetl tvůj dnešní tweet, který říkál jak ‚brzy zjistíme kdo v médiích má úroveň a kdo ne‘, mě donutily abych ti napsal. Ten tweet je naprosto pokrytecký, dokonce i na tebe. Sám si nikdy na takové úrovni s lidmi nejednal, ale přesto si myslíš, že by tak měli jednat lidé s tebou? Generál Kelly zvládne tu práci dobře. Klidně dokonce uznám, že jí zvládne lépe než já. Ale způsob, jakým k výměně došlo, byl podlý. A bolestivý. Nečekám od tebe odpověď.“

Pravý Scaramucci, přezdívaný Mooch, kontroval: „Sám víš, co jsi udělal. Všichni to víme. I dnes. Ale můžeš si být jistý, že jsme byli připraveni. Pravý muž by se omluvil.“

Falešný Priebus se ohradil. „Nemůžu uvěřit, že zpochybňuješ mou etiku! Takzvaný ‚Mooch‘, který nezvládá ani svůj první týden v Bílém domě, aniž by to ho nějak rozhodilo. Nemám se za co omlouvat.“

Opravdový Scaramucci se opět nedal. „Přečti si Shakespeara. Především Othella. Přesně tam jsi. Moje rodina je mimochodem v pořádku a bude se jí dařit. Vím, co jsi udělal. Víckrát už ode mě neuslyšíš.“

Falešný velvyslanec v Rusku a Scaramucci

Jindy byl Scaramucci nechytán, když se pustil do emailové konverzace s předstíraným velvyslancem USA v Rusku Jonem Huntsmanem Juniorem.

„Čí hlavy by měly padat jako první?“ zeptal se Scaramucciho falešný Huntsman ze účtu na Gmailu. „Možná bych mohl trochu pomoci.“



Scaramucci je jal, opět ve víře, že si píše se skutečným člověkem, odepisovat. „Hlavy obou dvou,“ odepsal vtipálkovi. Narážel tím očividně na Priebuse i na kontroverzního poradce Steva Bannona, se kterými měl Scaramucci napjaté vztahy.

Po pár zdvořilostních zprávách si pak Scaramucci domnělého amerického velvyslance v Rusku pozval na návštěvu. „Jsi momentálně v Moskvě? Jestli ne, zastav se,“ napsal Scaramucci.

Řádil i falešný Trumpův zeť

„Tome, ke konci sprna pořádáme takové menší soaré,“ napsal vtipálek, který se podepsal jako Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa, poradci pro národní bezpečnost Tomu Bossertovi. „Bylo by skvělé, kdybys mohl přijít, slibuji ti, že jídlo bude alespoň srovnatelné s tím, co jsme jedli v Iráku. Měl by to být fajn večer.“



Nic netušící Bossert pozvání bez váhání přijal. „Díky, Jarede. S takovým příslibem to nemohu odmítnout,“ napsal Bossert falešnému Kushnerovi. Navíc mu ve zprávě nabídl svou soukromou e-mailovou adresu.

Na dotazy médií Bossert nereagoval. Sám vtipálek, který zaslal celou konverzaci CNN, se podivil nad tím, že Bossert se svou expertízou na e-mail vůbec odpovídal.

Představitelé Bílého domu uznali, že podobné události zaznamenali a hodlají se jimi vážně zabývat. „Bereme velmi vážně vše související s kyberbezpečností a budeme tyto případy nadále prověřovat,“ řekla mluvčí Bílého domu Sarah Huckabee Sandersová.

Liný anarchista a kritičtí experti

Sám vtipálek, který své konverzace zveřejňuje na twitterovém účtu @SINON_REBORN, se popisuje jako „líný anarchista“.



I wished Jon Huntsman Jr all the best. He seems enthusiastic about his new role. pic.twitter.com/ITyjxDsYhL — EMAIL PRANKSTER (@SINON_REBORN) 21. července 2017

Podle expertů na internetové zabezpečení tyto případy jen ilustrují jak zranitelní Američané – včetně těch na nejvyšších postech – zůstávají vůči takzvanému „spear-phisingu“. To je proces, kdy jsou počítače úředníků napadeny skrze nerozvážné otevírání stránek úředníky, kteří pak vystavují vládní počítače a systémy riziku úniku.

V žádném z těch případů žádný z vysoce postavených představitelů sice na žádný odkaz neklikli, proto se nejednalo o tak vážné pochybení, nicméně spear-phising začíná často právě tak, že se hacker vydává za jinou osobu.