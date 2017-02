Vůně benzínu a spálených gum naživo. Série Rychle a zběsile jako moderní divadlo

Ambiciózní projekt se má rozběhnout od ledna 2018 a stojí za ním lidé, kteří mají na svědomí motoristickou show Top Gear Live. Ta v červnu 2014 zavítala i do pražské O2 arény. „Cílem je přenést fanoušky do těch nejpamátnějších scén z filmů a ukázat některé z těch adrenalinových kaskadérských kousků, kterými se série proslavila,“ píše se ve vyjádření Universal Pictures. Společnost se snaží expandovat značku Rychle a zběsile i mimo plátna kin.

Lidé z zapojení do projektu velmi věří v jeho úspěch. „Fanoušci zažijí vše, co na sérii milují a tahle show je přemístí přímo do centra dění,“ sdělil v tiskové zprávě k projektu ředitel rozvoje značky pro společnost Universal Vince Klaseus. „Fast and Furious LIVE redefinuje žánr živých show stejně, jako samotná značka Rychle a zběsile redefinovala akční filmový žánr,“ dodává Klaseus.“Tohle bude největší a nejlepší živá automobilová show v historii,“ vyjádřil se k projektu James Cooke-Priest, producent týmu Brand Events, kteří stojí za výše zmiňovanou Top Gear Live.

Snímek Rychle a zběsile 8 má českou premiéru 13. dubna.