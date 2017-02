Nápad na referenda k novým mešitám neprošel. Výbor návrh poslance Raise odmítnul

Šlo hlavně o návrhy, které neměly podporu ministerstva pro místní rozvoj. Výbor mimo jiné odmítl návrh na přísnější regulaci náboženských staveb včetně mešit.

S návrhem na přísnější regulaci výstavby náboženských staveb pro část církví, nikoli pro všechny, přišel poslanec ANO Karel Rais. Pro jejich povolování navrhoval mimo jiné obecní referendum. Ministerstvo s jeho návrhem nesouhlasilo, označilo ho za protiústavní, protože nepřiměřeně zasahuje do ústavních práv na samosprávu i na svobodu náboženského vyznání.

Výbor odmítl i další Raisův návrh na prodloužení platnosti starých územních plánů. Mají přestat platit 1. ledna 2021, ale některá města jako Brno, Praha nebo Mladá Boleslav do té doby nestihnou vypracovat nový plán. Ministryně Karla Šlechtová (ANO) s tím nesouhlasila a poukazovala mimo jiné na to, že by se kvůli třem městům zasahovalo do zákona.

Neuspěl ani Petr Bendl (ODS) s návrhem vypustit právo občana podávat podnět obci k pořízení územního plánu. Výbor podpořil návrh Josefa Uhlíka (KDU-ČSL), aby v zákoně zůstala věta, že při pochybnostech, zda jde o zařízení, tedy třeba reklamní panel, informační desku, nebo o stavbu, by rozhodoval stavební úřad.

„Chceme zkrátit řízení, chceme zjednodušit, snižujeme byrokracii pro stavebníky, a to jak malé, tak velké,“ popsala ministryně klíčové priority novely. Novela také zavádí možnost sloučení územního i stavebního řízení a posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) do koordinovaného povolovacího řízení. Taková stavba bude jedním úředním rozhodnutím současně umístěna i povolena.

Novela podle ministryně také zásadně zkrátí pořizování aktualizací zásad územního rozvoje krajů a změn územních i regulačních plánů. U liniových staveb, dopravních i energetických, se pro případ, že je objektivně nelze umístit do koridoru v územním plánu, zavádí možnost na základě rozhodnutí krajského úřadu v nezastavěném území z tohoto koridoru vybočit. „Zde počítáme s úsporou času minimálně dva roky,“ podotkla Šlechtová.

Předloha dává možnost i obecním zastupitelstvům rozhodnout o pořízení územního plánu s prvky regulačního plánu. „To je velká úleva pro starosty, pro komunální politiku, pro zastupitelstvo,“ konstatovala ministryně.

Novelu mají ve středu na programu i další sněmovní výbory. Druhé čtení by mohlo přijít na řadu na schůzi, která začne koncem února.