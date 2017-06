Výbor pro tajné služby vyzval Comeyho k vydání poznámek z rozhovoru s Trumpem

Republikánský předseda výboru Mike Conaway a jeho demokratický představitel Adam Schiff poslali v pátek dopis McGahnovi s dotazem, zda nějaké nahrávky či poznámky z rozhovoru Comeyho s Trumpem existují nebo existovaly. Výbor chce mít tyto materiály do 23. června, napsala agentura AP.



Bývalý ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Comey ve čtvrtek při své výpovědi před senátory řekl, že předal poznámky z klíčového únorového rozhovoru s Trumpem jistému příteli. Ten byl později identifikován jako profesor práva z Kolumbijské univerzity Daniel Richman, napsala agentura AP.

Comey Richmana požádal, aby obsah poznámek předal médiím. Udělal to prý, aby urychlil jmenování zvláštního vyšetřovatele. Richman část poznámek předal listu The New York Times. Ten následně oznámil, že Trump Comeyho vyzval, aby zastavil vyšetřování tehdejšího bezpečnostního poradce Michaela Flynna kvůli jeho utajovaným ruským vazbám.

Výbor pro soudnictví amerického Senátu v pátek vyzval přítele Comeyho, aby vydal veškeré poznámky, které mu Comey poskytl. Oznámil to republikánský předseda senátního výboru pro soudnictví Chuck Grassley. Comey při slyšení v Senátu prohlásil, že poznámky u sebe nemá, ale nebude bránit Richmanovi je zveřejnit.

Comey je přesvědčený, že pravým důvodem jeho nečekaného odvolání z funkce šéfa FBI byla snaha prezidenta změnit způsob vyšetřování ruských zásahů do loňské kampaně před americkými prezidentskými volbami. Jeho výpověď sledovalo v televizním přenosu téměř 20 milionů diváků, napsal zpravodajský server BBC News.

Trump v reakci na Comeyho čtvrteční výpověď v pátek prohlásil, že i on sám je připraven vypovídat pod přísahou o obsahu svých rozhovorů s Comeym. Popřel také tvrzení, že žádal Comeyho věrnost a že po něm chtěl zastavit vyšetřování Flynna.