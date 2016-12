Vycházíme z toho, že v Berlíně šlo o teroristický útok, řekla otřesená Merkelová

11:45

"Vypadá to, že ta osoba, která do Německa přišla před necelým rokem pravděpodobně přes takzvanou balkánskou cestu, jakékoli vazby na Českou republiku nemá," řekl ministr Chovanec televizi. Pachatel nemá ani propojení s kýmkoli, kdo by se po Česku pohyboval, dodal ministr.