Vyhlášení cen Screen Actors Guild bylo oslavou herectví i politickým manifestem

Ceny Screen Actors Guild se zaměřují hlavně na herecké výkony, nikoliv na technické stránky snímků, jako je tomu třeba na Oscarech. Jako cena pro vítěze je masivní (5,4 kg) socha herce s maskami antické komedie a tragédie. Ocenění se tradičně dělilo na ceny filmové a televizní.

Ocenění v hlavních kategoriích:



Nejlepší herecké výkony ve filmu: Skrytá čísla

Nejlepší herec v hlavní roli: Denzel Washington (Fences)

Nejlepší herečka v hlavní roli: Emma Stone (La La Land)

Nejlepší herec ve vedlejší roli: Mahershala Ali (Moonlight)

Nejlepší herečka ve vedlejší roli: Viola Davis (Fences)

V sále Shrine Auditorium v Los Angeles panovala silně protitrumpovská nálada. Ocenění herci využívali možnosti projevu, aby dali najevo svůj nesouhlas s prezidentem a jeho pátečním nařízením, které zakazuje uprchlíkům vstup do Spojených států. Už na úvod zahájil herec Ashton Kutcher ceremoniál slovy, že vítá všechny doma u obrazovek. A pak rozlobeně dodal: „..i všechny na letištích, kteří také patří do mé Ameriky.“ Obecenstvo mu odpovědělo dlouhým aplausem. David Harbour ze seriálu Stranger Things řekl: „Překonáme všechny lži. A když budeme ztraceni mezi vším tím pokrytectvím a násilím některých jedinců a institucí, tak dáme některým lidem pěstí do obličeje, protože chtějí zničit to, co jsme si předsevzali pro sebe a pro utlačované.“

Odborové sdružení herců má okolo 100 tisíc členů. Ceny Screen Actor Guild Awards se udělují od roku 1995. Nejúspěšnějšími oceněnými jsou herci Alec Baldwin a Julianna Margulies, kteří cenu získali osmkrát.