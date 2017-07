Vyhrazené pruhy pro autobusy mají být i pro motorkáře. Praha prověřuje legálnost

PRAHA Vyhrazenými pruhy pro autobusy MHD by v Praze mohly jezdit také motocyklisté. Město nyní prověřuje, zda to lze legálně udělat. Ve středu to řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). V Praze je více než 20 kilometrů pruhů pro autobusy. Umožnit vjezd do pruhů motocyklistům požaduje Motocyklová asociace ČR.

Odkdy přesně by lidé na motocyklech mohli pruhy využívat, zatím není jasné.

Pruhy, které jsou určeny zejména pro autobusy MHD, mohou jezdit také hasiči, záchranná služba, cyklisté nebo pohotovostní vozidla například plynařů. Povolení jezdit v těchto pruzích mají rovněž taxíky, avšak pouze žluté a pouze s pasažéry. Kromě vyhrazených pruhů pro autobusy je v Praze 12 kilometrů tramvajových kolejí oddělených od aut a 194 křižovatek, kde mají spoje MHD přednost. Praha loni prodloužila například pruh pro autobusy na Strakonické od Lahoviček do Chuchle.