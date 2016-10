Vyhrocenou kampaň Trump s Clintonovou odlehčili vtipy. Na večeři pro charitu si i podali ruce

Trump v proslovu k asi 1500 účastníkům katolického charitativního setkání v New Yorku na úvod řekl, že rád přišel mezi báječné lidi. „Nebo jak tomu říká Hillary - její největší publikum sezony,“ prohlásil.



Řekl také, že nyní je to poprvé, co Clintonová hovořila k představitelům korporací a nechtěla za to peníze, čímž narážel na přednášky, za které si někdejší ministryně zahraničí nechávala platit.

Mluvil také o tom, že se k sobě i přes vyhrocenou kampaň dokážou s Clintonovou chovat lidsky. „Než Hillary přišla k řečnickému pultíku, tak do mě omylem vrazila a velmi spořádaně mi řekla, že se omlouvá,“ uvedl.

Trumpovým vtipům se smálo nejen publikum, ale i Clintonová. Se svou poznámkou o tom, že Clintonová se na večírku snaží neukazovat svou nenávist ke katolíkům, ale republikánský kandidát narazil a dočkal se bučení.

Největší úspěch měla Melania

Trump podle agentury Bloomberg sklidil největší úspěch, když si vzal na paškál svou ženu Melanii. Řekl, že média po něm jdou zuřivěji než kdy jindy. „Chcete důkaz? Michelle Obamová měla projev, který se každému líbil... Moje žena přednesla naprosto stejný projev. Ale lidé ho kritizovali. Já to nechápu, nevím proč,“ dodal. Narážel tím na proslov během červencového nominačního sjezdu Republikánské strany, který podle kritiků Trumpová opsala od manželky prezidenta Baracka Obamy.

Špičkování si neodpustila ani Clintonová, za první cíl si ale vybrala sebe. Na úvod prohlásila, že je to tak významná akce, že se kvůli tomu vzdala i odpočinku, který podle svého programu měla mít. „A máte to na můj účet, neboť obvykle si za takové projevy nechávám platit,“ dodala.

Demokratka se pak věnovala Trumpovým kontroverzním výrokům na adresu žen. Řekla, že když se podívá na sochu Svobody, vidí hrdý symbol Ameriky jako země přistěhovalců, zatímco Trump by ohodnotil vzhled ženské sochy s tím, že by jí to slušelo více, kdyby si upravila vlasy a zbavila se pochodně.

Clintonová se ohradila proti dřívějšímu obvinění od Trumpa, že nemá dostatečnou výdrž. „Musela jsem Donalda poslouchat celé tři debaty a on tvrdí, že nemám výdrž?“ řekla. K dalšímu Trumpovu nařčení, že užívá preparáty pro povzbuzení, se přiznala. Onou drogou ale nazvala pečlivou přípravu. A svému republikánskému rivalovi adresovala výzvu, aby se v případě nesouhlasu s jejími slovy nebál postavit a vykřiknout „blbost“. Byla to narážka na Trumpovo časté skákání do řeči během debat.