Vymyslet novou pohádku je složité, vše bylo v klasikách, říká režisér k filmu Anděl Páně 2

Pohádka Jiřího Stracha Anděl Páně 2 vede aktuální žebříček návštěvnosti českých filmů, který zahrnuje snímky od roku 1992. Po roce 2000 milionovou hranici návštěvnosti překonaly pouze Tmavomodrý svět, Vratné lahve, Ženy v pokušení a nyní právě i Strachův snímek.

Podle čtenářů, kteří zpovídali režiséra v online rozhovoru, se mu podařilo prolomit „pohádkářskou krizi“. Ta podle některých z nich trvá už minimálně dvacet let. „Myslíte, že jste si včas uvědomil trapnost a absolutní nedynamičnost, co z pohádek dělá zbytečně spotřebovaný materiál?“ zněla například jedna z otázek adresovaných úspěšnému režisérovi.

„Nerad bych posuzoval práci kolegů, protože to není kolegiální. To dělají jen hlupáci nebo lidé s nízkým sebevědomím. Obecně ale soudím, že zdaleka ne všechny pohádky jsou blbé. Třeba Krkavci od Alice Nellis, to byl parádní film. A bez ohledu na to, že jsem v tom hrál, přece i Smyczkův Lotrando a Zubejda není trapný. Krize žánru spočívá v tom, že všechny velké klasiky už jsou natočené,“ odpověděl Strach.

Vymyslet novou pohádku je podle něj složité. Tvůrce podle něj stojí na stejné startovní čáře společně s klasickými díly. „Jak se pohádky Erbena a Němcové staly klasikami? Oni je přece častokrát nevymýšleli, ale zapisovali slyšené. Psali jen ty, které se skrze staletí předávaly, vyprávěly, byly prověřené, zatímco na ty blbé příběhy se zapomnělo, protože si je nikdo nevyprávěl. A teď si představte složitost tvůrce, který má vymyslet novou pohádku, která s tímto má držet krok,“ nastínil problém, před nímž sám jako autor stál.



I přes to všechno Strach připouští, že by se diváci mohli dočkat třetího dílu „Anděla“. Celovečerní snímek Anděl Páně s plejádou domácích hereckých hvězd měl premiéru už začátkem listopadu 2005. Nový díl šel do kin na konci loňského roku. V hlavních rolích příběhu Anděl páně 2 se opět objevila oblíbená postava anděla Petronela a čerta Uriáše v podání Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka.

Čtenáři však Strachovi doporučují, aby natáčení dalšího dílu příliš neuspěchal, aby se příběh nestal plytkým. „Budeme skutečně trpěliví, věřte mi, že nic rychlokvašného neprojde. Jsme na to tři - Trojan, Dvořák, Strach. Buďte trpěliví s námi. Uvidíme, jestli bude nějaká trojka... A jestli ano, pak určitě ne ještě v tomto desetiletí,“ odpověděl režisér.

‚Česká pohádka nebude Harry Potter‘

A že by měl příběh vyprchat? „Někomu se líbí víc Anděl Páně, někomu víc Anděl Páně 2. Co člověk, to názor. Myslím ale, že dvojka nemá slabý příběh. Není to zkrátka složitá překombinovaná detektivka. Ty dobré české pohádky mívají vždy jednoduché příběhy srozumitelné dětem. Když se podíváte na ty Erbenovy nebo Němcové, často se jejich děj vejde do pár stránek knížky. Česká pohádka nikdy nebude Harry Potter,“ odpověděl dále čtenářce.

„My dospělí nesmíme koukat na pohádky našima dospělýma očima, touhou po dospělém příběhu v žánru pohádky. Pohádka patří především dětem. A ty od komplikovaného příběhu utíkají, to mi věřte,“ doplnil.

Jednoho ze čtenářů také zajímalo, jestli může Strachova pohádka působit jako parodie víry, nebe a pekla. Podle režiséra je však taková domněnka lichá.

„To myslím, že ne... Leda někdo, kdo se bere příliš vážně, kdo nemá smysl pro humor a nadhled, může to považovat za cosi parodického. Nebo znevažujícího. Ale zde se stačí podívat přímo do Písma a nechat se jím inspirovat. Koho Kristus přece často kritizoval? Zákoníky, kteří doslovně lpěli na tradicích, nechápali Slovo v jeho obsahu a hlubším smyslu, zabývali se jen doslovností. To jim neumožňovalo mít otevřené srdce a mysl pro přijetí čehokoli nového. Byli strnulí,“ napsal Strach.



Dlouhý, Široký a Bystrozraký

V online rozhovoru padla také zmínka o Strachových chystaných projektech. Co tedy plánuje? „Chtěl bych natočit román Miloše Urbana Sedmikostelí a příběh Jana Husa tak, jak je nahlížen moderní husitologií, to znamená nikoli jen oslavně, ale zdravě kriticky. Problém je, že oba projekty jsou finančně velmi složité a čekání na jejich realizaci si proto ještě vyžádá notnou dávku mé trpělivosti. Ta je však takřka bezbřehá,“ prozradil režisér.

Jeden projekt se však přeci jen už rýsuje. Jde o novou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. „Kdvž vše dobře půjde, měli bychom točit v létě 2018. Koproducentem by měla být Česká televize. A kdo zná mou práci, tuší, že roli pro Ivana Trojana mám připravenou,“ sdělil na závěr Strach.