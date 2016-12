‚Vypínám mobil a věnuji se blízkým‘. Jak tráví Vánoce čeští politici?

MILOŠ ZEMAN, prezident

Bude hlavně odpočívat. Svátky stráví s rodinou na zámku v Lánech, kam se přesune ze svého bydliště v Lumbeho vile na Hradčanech. Na druhý vánoční svátek přednese své tradiční poselství.

MILAN ŠTĚCH (ČSSD), předseda Senátu

Slavíme vánoční svátky klasicky. Jsme doma v jižních Čechách s celou rodinou. Na Boží hod a na Štěpána pak přijíždějí příbuzní a známí. Co se týká večeře, podáváme rybí polévku, kapra, cukroví a hodně ovoce. K tomu času patří i balení dárků. Méně televize nahrazujeme povídáním a vzpomínáním na ty, kteří nás opustili. Slavíme Vánoce, jako jsme je byli zvyklí slavit s našimi rodiči.

JAN HAMÁČEK (ČSSD), předseda sněmovny

Když jsem byl malý, těšil jsem se na dárky a na pohádky, později na prázdniny nebo na volno. Když jsem se stal tátou, naplno jsem si uvědomil, že největším dárkem, který můžu dát i dostat, je čas strávený s rodinou. Mám štěstí na úžasnou rodinu, která drží pohromadě. Vánoce si tak můžeme užít naplno s dětmi i prarodiči nebo rodinami sourozenců. Vánoce jsou pro mě symbolem času stráveného v klidu a míru mezi nejbližšími. Moc bych přál všem, aby měli podobné štěstí.

VOJTĚCH FILIP, místopředseda sněmovny a předseda KSČM

Vánoce slavím doma s manželkou. A ještě půjdeme k dceři za vnoučaty.

PETR GAZDÍK, místopředseda sněmovny a předseda hnutí STAN

Vánoce trávíme tradičně. Ráno na Štědrý den roznáším se skauty betlémské světlo, díváme se na pohádky, zajdeme na hřbitov, zazpíváme si koledy, smažím kapra a večer jdeme na půlnoční. Na Boží hod chodíme koledovat po nejbližších a jsme spolu jako rodina. Kéž se i tyto Vánoce se v naší zemi znovu narodí Pokoj.

PAVEL BĚLOBRÁDEK, vicepremiér a předseda KDU-ČSL

Na Štědrý den budeme jako vždy doma. Až 25. a 26. prosince vyrážíme k rodičům a příbuzným.

ANDREJ BABIŠ (ANO), vicepremiér, ministr financí a šéf hnutí ANO

Budu doma s rodinou koukat na pohádky a filmy, které jsem viděl xkrát. Od 26. 12. jedeme na pár dnů na lyže.

KARLA ŠLECHTOVÁ (ANO), ministryně pro místní rozvoj

Asi příliš nepřekvapím, když řeknu, že Vánoce jsou pro mne obdobím, kdy se snažím věnovat více času svým nejbližším a trávit s nimi alespoň tyto nejklidnější okamžiky v roce. Času, kterého bych jim i v průběhu roku ráda dala mnohem více, ale ne vždy se to daří. Ostatně tak to má mnoho z nás. A o tom by asi měly nadcházející sváteční dny být – sejít se s blízkými a být spolu. To samé bych chtěla popřát nám všem: klid, pohodu a častá setkání s těmi, na kterých nám záleží.

MARIAN JUREČKA (KDU-ČSL), ministr zemědělství

Vánoce pro mě znamenají především radost, protože z hlediska křesťanského jsou Vánoce druhý nejdůležitější svátek v roce. Kdyby se nenarodil Ježíš, tak by mnoho dalších věcí nebylo. Vánoce jsou pro mě také setkávání s lidmi, které má člověk rád, se svou rodinou, blízkými. Je to také týden klidu a odpočinku od pracovních povinností. Vánoce budu trávit doma s rodinou.

RICHARD BRABEC (ANO), ministr životního prostředí

Vánoce miluji a znamenají pro mne hlavně svátky rodinné pohody a také setkávání se s lidmi, které mám rád. Neumím si představit, že bych byl o těchto svátcích v zahraničí. Zajedu za rodiči, půjdu si se syny zahrát kulečník nebo badminton, s přítelkyní budeme chodit do lesa s naším obřím štěnětem. Vypnu mobil, budu hrát víc na piano a snad si přečtu i pár knížek, na které se těším.

A budu doufat, že kolegům meteorologům nevyjde předpověď a Vánoce nakonec třeba budou bílé i v nížinách. Rádi bychom se aspoň na den na dva vypravili i na naši milovanou Šumavu, kde snad sníh bude. Pro mě tedy spíš pro navození správné vánoční atmosféry, protože lyžař jsem dost otřesný.

DAN ŤOK (ANO), ministr dopravy

Letos jsme se s rodinou rozhodli strávit Vánoce netradičně v teple u moře, na pár dní se zastavit a věnovat čas svým nejbližším, kteří si mě v posledních dvou letech moc neužili. Všem bych popřál to samé, ať budou trávit svátky kdekoliv, aby je strávili s rodinami nebo přáteli pokud možno v klidu a nenechali si otrávit nejkrásnější svátky v roce tím, co se v posledních dnech děje.

DANIEL HERMAN (KDU-ČSL), ministr kultury

Budu v Praze s nejbližšími.

MIROSLAV KALOUSEK, předseda TOP 09

Štědrý den strávím s maminkou doma v Bechyni. O dalších svátcích budu mít setkání s rodinou – dětmi a vnoučaty.

MARTIN STROPNICKÝ (ANO), ministr obrany

Vánoce budou v Praze, v kruhu rodinném, což je teda dost velké kolo. Na Boží hod půjdeme se všemi dětmi do restaurace, což vyplní středně velký lokál. No a pak odjedeme na rekonvalescenci, na chalupu do Orlických hor.

KATEŘINA VALACHOVÁ (ČSSD), ministryně školství

Paní ministryně bude letošní vánoční svátky trávit na své chalupě na Vysočině.

MICHAELA MARKSOVÁ (ČSSD), ministryně práce a sociálních věcí

Vánoce budu jako obvykle trávit na chalupě. Je tam mnohem víc prostoru na vaření, kapra máme ze sousedova rybníka. Část odpadků pak půjde rovnou na kompost a stromek se jednoduše spálí v kamnech, prostě je to celkově pohodlnější.

PETR FIALA, předseda ODS

Vánoce tradičně trávím se svou rodinou a doma. Nic na tom nebudeme měnit; až po Štěpánu vyrážíme na chatu.

JERONÝM TEJC (ČSSD), poslanec

Pro mě jsou Vánoce především příležitostí k odpočinku a setkání s rodinou a kamarády, které se v pracovním roce nedaří potkávat tak často, jak bych si přál. Cestování, především po Moravě, nás proto čeká i tyto Vánoce. Štědrý večer strávím tradičně doma s manželkou a dcerou.

JAN DUSPĚVA, ředitel společnosti Čepro

Vánoční svátky pro mne znamenají především přerušení každodenního kolotoče, zklidnění, které umožňuje rekapitulaci jedné etapy a zamyšlení nad další etapou života. Mám velkou radost, že přes dětské oči jsou vánoční svátky i obdobím očekávání a radosti. Svátky budu trávit doma s rodinou.

JIŘÍ ZIMOLA (ČSSD), hejtman Jihočeského kraje

Vánoce jsou synonymem pro uvědomění si hodnot, tradic a toho, odkud jsme přišli, co nás zavazuje a kam směřujeme – jako jedinci i jako společnost. Jako každý rok je budu trávit s těmi, které mám rád, a vyvaruji se kolizi s těmi, které rád nemám.

ALENA VITÁSKOVÁ, předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Vánoce, to je pro mě vůně purpury, vanilky, koled, rozsvícených dětských očí, pokory, lásky a pohody. Posledních sedmadvacet let trávím tyto svátky v zahraničí.