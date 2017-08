Výpověď Přibila se lišila, říká Plíšek. Komise dokončuje výslechy svědků

PRAHA Ve Sněmovně začalo další jednání vyšetřovací komise, která se zabývá úniky informací z vyšetřovacích spisů. Poslanci v úterý mají v plánu poslední výslechy svědků, pak by se měli scházet kvůli závěrečné zprávě, kterou si vyslechne plénum Sněmovny. Předseda komise Martin Plíšek (TOP 09) novinářům řekl, že by v úterý chtěl poslancům ukázat první návrh, jak by výsledné zpráva mohla vypadat.

Komise by v úterý měla nejprve vyslechnout bývalého novináře Mf Dnes Marka Přibila, a to kvůli rozdílům v poskytnutých výpovědích. „Jeho výpověď před komisí se lišila od výslechů jiných svědků, tak budeme chtít zpřesnit jeho výpověď,“ řekl novinářům Plíšek. Poslanci například budou chtít vědět, jak novinář nakládal s některými informacemi z vyšetřovacích spisů.



Komise by měla vyslechnout i nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, kterého ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) minulý týden zbavil mlčenlivosti. Před komisi by měli přijít také předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín.

Novinář Marek Přibil v úterý strávil na slyšení před sněmovní komisí k únikům údajů z vyšetřovacích spisů zhruba 2,5 hodiny.

Murína si komise pozvala, protože s ním chce mluvit mimo jiné o nastavení pravomocí a také o statistice případů úniků informací, kterou od něj obdržela. Zemana se poslanci budou ptát na to, jestli řešil úniky z kauz a jaká navrhuje systémová opatření. Vávra by zase podle Plíška měl poslancům vysvětlit, jak jsou spisy a informace zabezpečeny na soudech.



Úterní výslechy by měly být poslední. Poté už by měla komise začít pracovat na závěrečné zprávě pro Poslaneckou sněmovnu. Předložit ji má do 12. září. „Dnes členům komise předám osnovu závěrečné zprávy, to znamená můj návrh, jak by mohla závěrečná zpráva vypadat. Je samozřejmě v tuto chvíli v obecné rovině,“ uvedl Plíšek.

Podle něj se nad osnovou povede debata. Budu chtít od kolegů , aby dali svoje připomínky a potom se zřejmě budeme scházet častěji tak, abychom splnili termín a zprávu předložili Poslanecké sněmovně,“ uzavřel Plíšek.

Komise vznikla hlavně kvůli uniklým nahrávkám rozhovorů Přibila s exministrem financí a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, na kterých mluvili o zveřejňování kompromitujících materiálů. Někdejší vicepremiér Babiš byl v té době majitelem vydavatelství Mafra, pod které MfD spadá.

Babiš nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Podal kvůli nim trestní oznámení, které ale policie odložila. Babiš i Přibil už dříve odmítli, že by měli k dispozici takzvané živé spisy, tedy spisy z vyšetřovaných kauz.

Komise má mimo jiné prověřit, zda nebyl porušen zákon v souvislosti s tím, že měl někdo možnost neoprávněně získávat spisy orgánů činných v trestním řízení. Má se zaměřit i na to, zda někdo takto získané informace nezneužil k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci právního státu.