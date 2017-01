Vyšetřování smrti Roma v žatecké pizzerii vrcholí, rodina si stěžuje

„Dostupné důkazy byly dle našeho názoru opatřeny, nyní jsou s konečnou platností vyhodnocovány jednotlivě i v souvislostech,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéf Okresního státního zastupitelství Radim Dragoun, jehož úřad vyšetřování dozoruje. Důkazy představují především pitva zemřelého, laboratorní analýzy a výpovědi svědků. Co přesně vedlo ke smrti mladého muže, by se měla veřejnost dozvědět brzy. „Nejpozději do čtrnácti dní by mělo být ve věci rozhodnuto,“ podotkl žalobce Dragoun.

Tragédie se odehrála loni 18. října v pizzerii Panemera kolem sedmé hodiny večer. Smrti Miroslava D. předcházela potyčka, kterou měl s hosty podniku. Incident vyvolalo to, že muž měl údajně obtěžovat několik žen. Když se nechtěl zklidnit, několik hostů ho strhlo na zem a přivolalo policii. Strážníci Miroslava D. na zemi zajistili, jeho orgány ale začaly vypovídat a krátce na to zemřel.

VIDEO: Zásah městské policie v Žatci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Smrt mladého muže rozjitřila emoce uvnitř romské komunity v Žatci, současně přiživila napětí mezí ní a většinovými obyvateli. Rodina a blízké okolí mrtvého má za to, že za smrtí stojí i nepřiměřený zásah policie. Jejich domněnky posílilo video jednoho z hostů, které zachytilo pacifikaci muže. Podle záznamu jeden z klečících Miroslava D. několikrát uhodil. S největší pravděpodobností to byl jeden z hostů, kdo na něj vztáhl ruku.

Rodina je netrpělivá, prověřování už trvá přes čtvrt roku

Kriminalisté objasňují smrt Miroslava D. už více než tři měsíce, jeho rodině už přitom dochází trpělivost. V první řadě si stěžuje na průtahy. „Policie místo aby se zabývala případem, tak se zabývá tím, co Mirek dělal před smrtí, jak užíval nějaké drogy, co spáchal nebo kde bydlel,“ sdělil serveru Lidovky.cz jeho strýc Vladimír Hamouz. Podle příbuzných zemřelého navíc vyšetřovatelé dostatečně nevyslechli všechny svědky, k výpovědi si je pozvali pozdě nebo pořádně neprověřili zmíněné video z podniku.

VIDEO: Do práce! volali lidé na Romy při pietě v Žatci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rodina mrtvého tak podala trestní oznámení na strážníky, stěžovala si na postup státní policie a jejich výhrady vyvrcholily stížností na dozorující státní zastupitelství. Lounští žalobci ji předali krajským nadřízeným v Ústí nad Labem, jenže podnět se jim vrátil. „Nejedná se o stížnost na státního zástupce, ale jedná se o stížnost na postup policejního orgánu v té věci. Přezkoumáváme to tedy sami,“ vysvětlil žalobce Dragoun. Stížnost se prý vyřídí do konce příštího týdne.

Tragédie přivedla Romy do ulic, pár set jich uctilo smrt Miroslava D. koncem října na hlavním náměstí v Žatci. Dav se pak vydal zavzpomínat k pizzerii, tam ale čekalo několik místních. Policie obě skupiny oddělila, aby nedošlo k potyčkám. Zůstalo tak jen u nadávek. V souvislosti s incidentem v pizzerii už soud, trochu paradoxně, potrestal dva Romy. Jednoho za rasistické nadávky policii při pietě, druhého za výhrůžky smrtí kuchaři pizzerie na sociální síti Facebook. Muži šli na osm a čtyři měsíce do vězení.

Kdyby na na něm neklečeli, mohl žít, míní strýc. Policie oznámí závěry na konferenci

Příbuzné a blízké Miroslava D. na okolnostech jeho smrti nejvíce pobuřuje, že po příjezdu městské policie na něm zůstali klečet i hosté. Strážníci ho prý měli rovnou odvést v želízkách místo toho, aby ho dál pacifikovali na zemi. „Když tam přišla městská policie, proč jim neřekli, že si ho přebírají? Mohli mu nasadit želízka, nemuselo na něm klečet tolik lidí a kluk mohl žít dál,“ míní strýc mrtvého Vladimír Hamouz. Má tak za to, že jeho synovec zemřel v důsledku stresu při zatýkání i kvůli tomu, že při zákroku nemohl dýchat.

Ministerstvo vnitra a případ z Źatce Případ sleduje i ministr vnitra Milan Chovanec, který se loni v první půli listopadu sešel s příbuznými mrtvého a romskými aktivisty.„Ani já ani policejní prezident ani nikdo další nemůže získávat informace z živé kauzy. Nicméně případ budu sledovat a o totéž jsem požádal policejního prezidenta,“ uvedl ministr.

Jednání se tehdy účastnil i jeden z náměstku policejního prezidenta a tehdejší Chovancův poradce Zdeněk Laube. Podle informací Lidovky.cz přijal ministr příbuzné mrtvého i letos v lednu.



Nicméně soudní pitva předběžně cizí zavinění vyloučila. Někteří dávají smrt Miroslava D. do souvislosti s jeho údajnou drogovou závislostí. Rodina zemřelého příležitostné užívání drog připouští. Odmítá však, že by je bral pravidelně. „Dal si i nějaký pervitin. Ale pravidelně to nebral, protože dělal ve fabrice. On nemohl brát, protože denně mu odebírali vzorky a dělali testy, jestli není na drogách,“ poznamenal strýc.

Všechny pochybnosti a nejasnosti kolem úmrtí mladého muže by měly rozptýlit závěry vyšetřovatelů. Podle předpokladů navíc zazní veřejně. „Samotné rozhodnutí bude s největší pravděpodobností prezentováno na společné tiskové konferenci okresního státního zastupitelství a policie,“ sdělil serveru Lidovky.cz žalobce Dragoun. Už teď se ale zdá, že policie při samotném incidentu trestný čin nespáchala. „Ve věci není působnost Generální inspekce bezpečnostních sborů,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí inspekce Radka Sandorová.