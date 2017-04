Výsledek tlaku zákazníků? Péče o slepice zdražuje vajíčka

Špatné podmínky se odrážejí na kvalitě toho, co si koupí zákazníci. Jenže zájem Čechů o kvalitní potraviny roste. A rádi si za ně i­připlatí. Proto se čím dál více shánějí po vejcích od nosnic, které jsou chovány na podestýlce, jak vyplývá ze zjištění samotných řetězců, ale i třeba ministerstva zemědělství. Zákazníci se odvolávají na Německo, kde se klecová vejce neprodávají už téměř vůbec.



Tuzemští obchodníci žádosti spotřebitelů vyslyšeli a postupně začnou z­nabídky stahovat méně kvalitní vejce od nosnic z­klecí. Ta by podle odhadů mohla z trhu téměř zmizet v­roce 2025. Než se tak stane, zpestří se v prvním kroku nabídka a zákazník si bude moci vybrat. To je významný posun, protože v mnoha obchodech teď jiná vejce než od nosnic z­klecí nejsou. Z­čísel ministerstva zemědělství vyplývá, že jen deset procent vajec spadá do alternativní produkce. Navíc 60­procent vajec na trhu se do Česka dováží z okolních zemí, které mají klecovou technologii. „Dovozy lacinějších vajec snižují cenu domácí produkce pod hladinu rentability,“ míní mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

„V budoucnu chceme podíl vajec z volných chovů navyšovat,“ potvrdila LN mluvčí Globusu Pavla Hobíková. Podobně postupuje i­Lidl. „Důležité budou možnosti dodavatelů,“ sdělila mluvčí řetězce Zuzana Holá.

Vejce od „spokojené“ slepice totiž vyjde dráž. Podle aktuální nabídky v Tesku stojí vejce z klecového chovu 3,49 koruny, z­halového pak 4,49. Vejce z­ekologického zemědělství stojí dokonce 8,32 koruny. Poptávka s­nabídkou se proto musejí vybalancovat tak, aby se cena prudce nezvýšila.